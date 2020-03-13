В Болгарии объявили режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Парламент Болгарии проголосовал за введение в стране режима чрезвычайного положения сроком на один месяц в связи с распространением коронавируса.

По сообщению местного министерства здравоохранения, на территории республики к настоящему времени подтверждены 23 случая заболевания COVID-19. Один из них, зафиксированный в столице у женщины пенсионного возраста, привел к летальному исходу.

В Болгарии установлено три очага коронавируса - в городах София, Плевен и в области Монтана. Власти страны призывают население не поддаваться панике.

Накануне в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Болгарии выразил заинтересованность в закупке у России респираторных масок, дефицит которых ощущается в республике.