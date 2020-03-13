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13.03.2020 11:28
Рубрика: В мире

В Эстонии объявили ЧП из-за пандемии коронавируса

Текст: Юрий Сизов
Закон падающего домино спровоцировал введение ЧП в связи с пандемией коронавируса вслед за Латвией в ночь на 13 марта и на территории Эстонии, подтвердил новостной портал Делфи. По данным департамента здоровья, коронавирус обнаружен уже у 27 человек в этой компактной прибалтийской республике с населением чуть больше миллиона человек.

Режим чрезвычайного положения сохранится до 1 мая 2020 года, сообщил источник в правительстве страны. "Вызванную распространением вируса ситуацию больше нельзя решить без внедрения закрепленной законом чрезвычайного положения, предусматривающего руководящие меры", - заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас, подчеркнув, что государство должно дать гражданам четкие и, при необходимости, обязательные к исполнению распоряжения, которые призваны помочь поставить преграду на пути распространения вируса.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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По словам премьер-министра, которого цитируют новостные источники, одних только мер государственного характера для преодоления кризиса недостаточно. До 1 мая будут закрыты для посещений музеи и кинотеатры. Представления, концерты и конференции также объявлены в стране под запретом. Запрещены все спортивные соревнования, а в учреждениях социальной опеки, больницах и тюрьмах будет действовать карантин на посещения.

Вплоть до конца апреля в местах пересечения эстонской границы с Латвией и Россией вводится санитарный контроль для установления у людей симптомов коронавируса. В аэропортах и портах также будет действовать санитарный контроль. Прекращается продажа круизов на линии Таллин-Стокгольм-Таллин.

А с понедельника, 16 марта, закрываются все школы, центры профобразования, университеты и школы по интересам, а на границе восстанавливается пограничный контроль. Правда, детские сады первоначально останутся открытыми, но правительство советует при возможности оставлять детей дома.

Перенес на октябрь свои концерты в трех странах Прибалтики и эстрадный певец Филипп Киркоров. Пресс-секретарь певца Екатерина Успенская сообщила ТАСС, что его концерты должны были пройти в Таллине, Риге, Вильнюсе и Клайпеде с 13 по 18 марта.

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