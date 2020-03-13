В Казахстане подтвердили первые случаи заражения коронавирусом

Коронавирус COVID-19 добрался до Казахстана, где в пятницу были выявлены сразу два случая заражения опасной инфекцией. Как сообщил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов, заболевшими оказались мужчина и женщина, которые на днях вернулись на родину из Германии.

"Сегодня после тщательных проверок мы получили подтверждение положительного результата у двух наших граждан. Граждане Казахстана прибыли из Германии, у них выявлены положительные анализы на коронавирусную инфекцию", - констатировал глава ведомства. Его слова приводит ТАСС.

В настоящее время заболевшие находятся на карантине в инфекционной больнице Алма-Аты. Как сообщается, у пациентов не наблюдается ярко выраженных симптомов, они чувствуют они себя удовлетворительно.