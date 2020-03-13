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13.03.2020 12:43
Рубрика: В мире

В Казахстане подтвердили первые случаи заражения коронавирусом

Текст: Владимир Шилов

Коронавирус COVID-19 добрался до Казахстана, где в пятницу были выявлены сразу два случая заражения опасной инфекцией. Как сообщил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов, заболевшими оказались мужчина и женщина, которые на днях вернулись на родину из Германии.

Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images
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"Сегодня после тщательных проверок мы получили подтверждение положительного результата у двух наших граждан. Граждане Казахстана прибыли из Германии, у них выявлены положительные анализы на коронавирусную инфекцию", - констатировал глава ведомства. Его слова приводит ТАСС.

В настоящее время заболевшие находятся на карантине в инфекционной больнице Алма-Аты. Как сообщается, у пациентов не наблюдается ярко выраженных симптомов, они чувствуют они себя удовлетворительно.

В мире экс-СССР Казахстан Распространение коронавируса COVID-19

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