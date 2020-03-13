В МИД РФ прокомментировали нападение на советника секретаря СНБО Украины

В России с сожалением восприняли известие о срыве презентации в Киеве Национальной платформы примирения и единства на Донбассе. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, власти Незалежной в очередной раз продемонстрировали свою неэффективность, позволив местным националистам помешать проведению мероприятия.

В четверг во время презентации в Киеве украинские националисты напали на советника секретаря СНБО Украины по реинтеграции Донбасса Сергея Сивохо. Один из радикалов пнул чиновника в спину, и тот упал.

"Полиция в очередной раз продемонстрировала все, что от нее осталось, проявив абсолютную никчемность. В итоге мероприятие удалось на славу Украине, напомнив споры тупоконечников с остроконечниками в Лилипутии, с какого конца надо чистить яйца", - написала Захарова в Facebook.