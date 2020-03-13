В мире вспоминают югославского писателя и нобелевского лауреата Иво Андрича

В пятницу, 13 марта, исполнилось 45 лет со дня смерти выдающегося югославского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 1961 года Иво Андрича, который посвятил свое творчество исследованию борьбы за независимость народов Балкан от османского и австро-венгерского владычеств, взаимоотношений между сербами, хорватами и бошняками на протяжении нескольких веков. Самыми известными произведениями автора стали исторические романы "Мост на Дрине" и "Травницкая хроника".

Иво Андрич родился 10 октября 1892 года в селе Долац возле Травника в Боснии, в семье ремесленника. Во время обучения в сараевской гимназии Андрич вступил в организацию "Млада Босна", которая боролась против гнета Австро-Венгерской империи. В 1914 году член этой организации знаменитый Гаврила Принцип убил эрцгерцога Франца-Фердинанда, после чего Андрич был заключен в тюрьму на три года, где он начал писать стихи. Будущий литератор учился в университетах Загреба, Вены, Кракова, став профессиональным дипломатом. С 1939 по 1941 год был послом Югославии в Германии. При этом за несколько часов до бомбардировки Белграда вернулся на Родину, где все годы оккупации находился под домашним арестом в своей квартире, отвергнув сотрудничество с завоевателями и их пособниками.

Памятник визирю и стратегу Османской империи Соколлу Мехмед-паше и его брату Патриарху Сербскому Макарию. Фото: Александр Борисов

"Удалившись от всякой общественной деятельности, я провел четыре года немецкой оккупации, - писал Андрич в 1955 году французскому коллеге Клоду Авлину, автору предисловия к переводу "Травницкой хроники" в Париже. - Кто-то из иностранных журналистов назвал тогда Белград "самым несчастным городом в Европе". Не знаю, соответствовало ли это истине, но несчастным он действительно был. И я рад, что провел это время со своим народом. Для меня это был перелом во многих отношениях. Я прошел трудную и великую школу. Я спасался трудом".

Именно в эти тяжелые годы и были написаны им романы "Травницкая хроника" и "Мост на Дрине", принесшие автору мировую известность.

В 1961 году Иво Андрич стал лауреатом Нобелевской премии "за силу эпического дара, которая позволила полностью раскрыть человеческие судьбы и проблемы, связанные с историей его страны".

В своей речи на вручении Нобелевской премии Иво Андрич заметил, что "на тысячи разных языках, в самых различных условиях, из века в век, от древних рассказов в хижинах у огня и вплоть до произведений современных рассказчиков, которые в данных момент выходят из печати в крупных издательских центрах, всюду ведется один рассказ, одно бесконечное повествование о судьбе человеческой, которую люди пересказывают людям". "В конце концов, разве в прошлом, как и в настоящем, мы не встречаемся с похожими явлениями и теми же проблемами? Быть человеком, рожденным без собственного знания и воли, выброшенным в океан существования. Быть должным плыть. Существовать. Идентифицироваться. Выдержать атмосферное давление всего вокруг себя, все столкновения, непредсказуемые и непредвиденные действия свои и чужие. И, кроме того, нужно еще совладать со своими мыслями обо всем этом - действительно сложная задача. Как и та - быть человеком", - констатировал он.

Памятник Иво Андричу в Андричграде. Фото: Александр Борисов

Между тем в 2014 году в городе Вишеграде (Республика Сербская в Боснии и Герцеговине) был официально открыт проект - "город в городе" или "город-музей" - Андричград, названный в честь Иво Андрича. Его основателем стал всемирно известный режиссер и поклонник писателя Эмир Кустурица. Именно здесь 27 января российской писательнице Гузель Яхиной была вручена авторитетная международная премия "Иво Андрич" за роман "Дети мои" в номинации "За лучшую книгу".

"Мы живем в турбулентный период, когда, подчас, кажется, что мы скользим в прошлое, а великая история угрожает повториться. Эти события разрушают устоявшиеся связи, и в то же время обозначают необходимость восстановления этих отношений. Необходимо вновь строить мосты, в первую очередь мосты культуры. Роман Иво Андрича "Мост на Дрине" завершается сценой разрушения моста, просуществовавшего до этого 400 лет. Сегодня, однако, мост на Дрине снова стоит и служит людям. Вероятно, что это судьба каждого моста: быть разрушенным, чтобы предоставить нам возможность восстановить его", - заметила россиянка.

Иво Андрич умер 13 марта 1975 года, являясь главой Союза писателей Югославии, депутатом и академиком, признанным мыслителем, наследие которого с годами обретает новые пророческие смыслы. Сегодня, говоря о великом югославском писателе, поклонники утверждают, что он все еще жив, приводя в качестве аргумента цитату великого литератора: "Мы все умираем единожды в жизни, а великие люди - дважды; один раз, покидая этот мир, а второй раз - с гибелью их творений". При этом они указывают на тот факт, что произведения автора пользуются огромной популярностью среди читателей и актуальны как никогда.