В Россию пришли смартфоны Galaxy S20. Брать или подождать?

Компания Samsung дала старт продажам новых флагманов - Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Их стоимость в России составляет 70, 80 и 100 тысяч рублей соответственно. Чем они хороши и стоят ли своих денег?

Фото: Samsung

Во-первых, это экраны. Матрицы новых смартфонов поддерживают частоту обновления 120 Гц (правда, только в разрешении FullHD+, но не в QuadHD). Это обеспечивает очень высокую плавность всей анимации, которая начинает выглядеть еще "живее" и естественнее.

Во-вторых, это прокаченные камеры. Широкоугольный, стандартный и зум-объективы позволяют снимать довольно широкий диапазон цен, при этом S20 и S20+ имеют 30-кратный гибридный зум, а S20 Ultra - 100-кратный. При этом рптический зум в младших моделях - 3x, а в Ultra - 10x, за остальное увеличение отвечает искусственный интеллект. Как именно работает, например, двукратный зум - с использованием оптики или же софтверным способом - неизвестно (вероятнее всего, второе).

Еще одна фишка - запись видео 8K, такого не умеют даже новейшие iPhone 11.

Начинка у всех - одинаково мощная. Топовый процессор, быстрая и беспроводная зарядки, внушительный объем памяти. Аккумуляторы у S20, S20+ и S20 Ultra имеют емкость 4000, 4500 и 5000 мАч соответственно.

Аналитик Hi-tech Mail.ru Дмитрий Рябинин назвал смартфоны новой линейки "одними из лучших на рынке", но и цены признал "соответствующими".

Ответ на вопрос, покупать или нет, каждый дает себе сам, исходя из бюджета и задач. Тем, кому жизненно важно иметь не трехкратный и не десятикратный оптический (именно оптический) зум, лучше присмотреться к другим моделям. Покупатели, имеющие не 70, а 30 тысяч рублей в кармане, найдут утешение в модельных рядах Huawei/Honor и Xiaomi/Redmi. Кто привязан к экосистеме Apple - вряд ли смогут вот так вот просто отвязаться от нее, пусть новейшие iPhone и не умеют снимать видео в 8K.

Если же хочется именно новый аппарат из линейки S20, то имеет смысл подождать несколько месяцев. Можно предположить, что у мелких продавцов, вынужденных конкурировать между собой, цены пойдут вниз - несмотря на валютные колебания и перебои со сборкой и поставками комплектующих из Китая. Ну или как минимум не вырастут на общем фоне.