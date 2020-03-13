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13.03.2020 13:00
Рубрика: Видео

Видео: дальнобойщик чудом спасся от смерти на железнодорожном переезде

Текст: Вадим Давыденко

Феноменальную безответственность, граничащую с преступной халатностью, проявил водитель-дальнобойщик в американском городке Сиболо (пригород Сан-Антонио, штат Техас).

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Находясь за рулем девятиосного грузовика, он проигнорировал все сигналы, предупреждающие о скором приближении поезда, и въехал на железнодорожные пути. И там застрял. Похоже, что поднявшаяся крышка устройства заграждения переезда жестко зафиксировала колеса грузовика: ни вперед, ни назад.

И тут шоферу снова не повезло. Он кинулся к будке дежурного по переезду, чтобы разблокировать застрявшую машину или хотя бы подать сигнал приближающемуся поезду, но было поздно. Мчащийся на всех парах состав был уже в сотне метров.

Шофер успел еще раз перемахнуть через переезд и отбежать на безопасное расстояние, чтобы во всех подробностях увидеть аварию и подумать о том, что же он натворил.

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