Видео: дальнобойщик чудом спасся от смерти на железнодорожном переезде

Феноменальную безответственность, граничащую с преступной халатностью, проявил водитель-дальнобойщик в американском городке Сиболо (пригород Сан-Антонио, штат Техас).

Находясь за рулем девятиосного грузовика, он проигнорировал все сигналы, предупреждающие о скором приближении поезда, и въехал на железнодорожные пути. И там застрял. Похоже, что поднявшаяся крышка устройства заграждения переезда жестко зафиксировала колеса грузовика: ни вперед, ни назад.

И тут шоферу снова не повезло. Он кинулся к будке дежурного по переезду, чтобы разблокировать застрявшую машину или хотя бы подать сигнал приближающемуся поезду, но было поздно. Мчащийся на всех парах состав был уже в сотне метров.

Шофер успел еще раз перемахнуть через переезд и отбежать на безопасное расстояние, чтобы во всех подробностях увидеть аварию и подумать о том, что же он натворил.