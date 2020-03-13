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13.03.2020 08:11
Рубрика: Видео

Видео: водитель утопил машину через 10 мин после того, как получил права

Текст: Вадим Давыденко

Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь, гласит русская пословица. Наверняка есть аналогичная и в Китае, но молодой человек, герой этого видео, явно ее не знал.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Иначе не стал бы радостно звонить и отправлять sms всем знакомым о том, что только что успешно сдал экзамен по вождению. Он так увлекся написанием сообщения, что оказался не готов к новой дорожной ситуации: поворот, узкий мост через реку и на нем - пара идущих ему навстречу пешеходов.

Новоиспеченный водитель впал в ступор, забыв, видимо, что теперь-то он не ученик, а полноправный участник дорожного движения, и слишком резко вывернул руль влево. Машина съехала с моста и рухнула в канал, к счастью, неглубокий. Интересно, как оценят в автошколе первый выезд своего выпускника...

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