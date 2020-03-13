Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.

"Мы приехали в русский магазин за гречкой. Здесь есть продукты, слава богу, не то, что в их супермаркетах американских, - практически нет туалетной бумаги, нет консервов, нет макарошек, вообще ничего нет. Здесь пока все есть", - сказала Шубская на видеозаписи, опубликованной на ее странице в Instagram.

В качестве доказательства жена хоккеиста запечатлела полки, наполненные российскими продуктами в одном из "русских" магазинов в США.

Ранее в Северной Америке из-за распространения коронавируса приостановили регулярный чемпионат НХЛ. По некоторым данным, он может возобновиться примерно через месяц.