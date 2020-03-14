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14.03.2020 04:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Находке собрано 300 кубометров разлившегося мазута

Текст: Владимир Таюрский

В приморском городе Находка в ходе ликвидации разлива нефтепродуктов на складе котельной собрано более 300 кубометров водомазутной смеси.

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Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ, к работе по ликвидации разлива подключилась аэромобильная группировка ведомства. Всего задействованы 144 человека и 35 единиц техники. В результате предпринятых мер и своевременной подготовки котлована для перехвата нефтепродуктов удалось минимизировать распространение загрязнения "в пределах объекта", отмечено в сообщении.

В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю работает оперативный штаб, введен режим повышенной готовности.

В емкости, из которой произошла утечка мазута, находилось 2500 кубометров топлива. Часть мазута попала в озеро Соленое. Загрязненный лед будут выпиливать.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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