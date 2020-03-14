В Находке собрано 300 кубометров разлившегося мазута

В приморском городе Находка в ходе ликвидации разлива нефтепродуктов на складе котельной собрано более 300 кубометров водомазутной смеси.

Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ, к работе по ликвидации разлива подключилась аэромобильная группировка ведомства. Всего задействованы 144 человека и 35 единиц техники. В результате предпринятых мер и своевременной подготовки котлована для перехвата нефтепродуктов удалось минимизировать распространение загрязнения "в пределах объекта", отмечено в сообщении.

В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю работает оперативный штаб, введен режим повышенной готовности.

В емкости, из которой произошла утечка мазута, находилось 2500 кубометров топлива. Часть мазута попала в озеро Соленое. Загрязненный лед будут выпиливать.