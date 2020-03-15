СК начал проверку после видео с избиением школьницы во Владивостоке

Следователи Приморского края начали проверку по факту публикации в СМИ видеозаписи, на которой школьница избивает одноклассницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Напомним, в одной из школ Советского района Владивостока 14-летняя школьница избила девочку, предварительно попросив подругу снять процесс на мобильный телефон. Видеозапись разошлась по Сети. На кадрах видно, что избиение происходило в школьной раздевалке. Школьницы сначала оскорбляют девочку, а потом одна из обидчиц начинает ее таскать за волосы и бить ногами. Полиция уже установила всех участниц конфликта. Напавшая девушка уже ранее состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних. В отношении ее матери составлен административный протокол.

Сотрудники СК проводят доследственную проверку по статье 293 УК РФ (халатность). В ведомстве дадут правовую оценку действиям руководства школы, а также органов профилактики. С учетом общественного резонанса СК РФ поставил вопрос об изъятии материалов дела из полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельства случившегося.