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16.03.2020 15:12
Рубрика: Легковые авто

Автомобильные компании закрывают заводы из-за коронавируса

Текст: Виктория Чернышева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С понедельник Ford как минимум на неделю приостанавливает производство на заводе в испанском регионе Валенсия. Причиной такого решения стал коронавирус - им оказались заражены три сотрудника предприятия.

Как уточнили в компании, на заводе изолировали всех работников, которые контактировали с зараженными. Испанское предприятие Ford - одно из крупнейших в компании за пределами США. Здесь работает более 7 000 человек. Завод производит свыше 400 000 автомобилей в год, включая седан Mondeo, а также минивэны Galaxy и S-Max.

Фото: www.motor1.com
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Свои заводы в Испании остановили и другие автопроизводители. До 27 марта прекращен выпуск Lamborghini и Ferrari. Такое же решение приняли в Fiat Chrysler: автомобили (включая Maserati) пока не будут производить не только в Испании, но и в Сербии, а также в Польше.

Незапланированный "отпуск" в испанских цехах Seat может продлиться до шести недель. А Volkswagen на неопределенный срок закрыл завод в Братиславе. Известно, что один из сотрудников предприятия сейчас обследуется на наличие в организме коронавируса. Завод Volkswagen - крупнейшее предприятие в Словакии. Здесь работает более 8 000 человек. Завод производит автомобили Volkswagen, Skoda, Seat, Audi и Porsche.

Ранее стало известно, что в Китае из-за эпидемии коронавируса рухнули продажи новых машин.

#Volkswagen #Ford #Fiat