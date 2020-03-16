ФСИН будет внедрять высокие технологии

Как подчеркнул директор ФСИН России Александр Калашников, ведомство нацелено на открытый диалог и конструктивное взаимодействие с корпорацией "Ростех" для решения актуальных задач, которые стоят перед службой. Это осуществление мониторинга подконтрольных лиц и транспортных средств, инженерно-технического обеспечения охраны периметра учреждений уголовно-исполнительной системы и т.п.
"В сотрудничестве с ФСИН мы намерены обновить инфраструктуру учреждений исправительной системы. Разработки "Ростеха", в частности, повысят безопасность, помогут эффективнее использовать ресурсы, снизят нагрузку на персонал, улучшат качество медобслуживания, - сказал в свою очередь Сергей Сахненко. - Мы готовы предложить партнерам широкий спектр наших разработок в сфере медицины, вычислительной техники, коммуникаций, безопасности и энергетики".
Как рассказывают в тюремном ведомстве, реализация соглашения позволит модернизировать производство и решить ряд важнейших вопросов, связанных в том числе с трудовой адаптацией осужденных и совершенствованием медицинского обеспечения в уголовно-исполнительной системе.
Высокотехнологичное оборудование также предлагается внедрять в охранных системах.