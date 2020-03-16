Перебоев с поставками продуктов в России нет, закрываться торговые сети также не намерены. Фотографии пустых полок в магазинах, которыми пугают соцсети, - временное явление, вызванное не нехваткой товара, а сложностями с логистикой. Ретейл не был готов к паническому шопингу, но уже приспособился, работа со складами и распределительными центрами налажена. Глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков заверил "РГ", что у членов ассоциации (в нее входят "Азбука вкуса", "Дикси", "Лента", "Глобус", "Виктория", "Ашан", "Магнит", "Метро", "О'КЕЙ" и другие) пока нет проблем с поставками продукции. "Сети сейчас формируют большие объемы запасов продукции, исходя из того, что пользуется повышенным спросом, пока проблем с запасами нет", - отметил он.

Тем не менее, по его словам, наблюдается повышенный спрос - на некоторые группы товаров он вырос до 80%. В их числе бакалея, средства гигиены, вода, консервы, но все запасы быстро восполняются, уточнил Сергей Беляков.

Минпромторг уже предписал ретейлу минимизировать очереди и скопления людей, "предупреждать покупателей о необходимости соблюдать дистанцию минимум один метр друг от друга". Кроме того, магазины должны "обеспечить постоянное наличие в торговом зале наиболее востребованных товаров. В случае повышения спроса на них обеспечить увеличение количества данных товаров в торговом зале и их выкладку на полки".

Ретейлерам рекомендовано усилить работу с поставщиками для планирования и обеспечения бесперебойных поставок товаров. Интернет-магазинам и сервисам доставки товаров потребителям следует принять меры по минимизации близкого контакта с покупателем, а торговым сетям проработать вопрос о дистанционном получении заказов от потребителей с последующей выдачей укомплектованного заказа покупателю. Также ретейлу следует обеспечить санитарные меры в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, в том числе регулярно протирать дезинфицирующим раствором поверхности с наиболее интенсивным контактом рук потребителей - ручки тележек, дверные ручки и т.д.

Повышенный спрос затронул бакалею, средства гигиены, воду, ­консервы

Регионам поручено оказать содействие бизнесу в реализации рекомендаций, в том числе усилить работу с производителями и поставщиками товаров. Также местные власти должны прекратить все проверки в отношении предприятий торговли и общепита, за исключением проверок Роспотребнадзора, направленных на предотвращение распространения коронавируса. О внедрении этих мер регионы должны отчитаться в минпромторг до 17 марта 2020 года.

Спрос на доставку продуктов с 9 марта по 15 марта вырос в 3-4 раза на фоне коронавируса. По данным сервиса доставки продуктов iGooods, в 80% заказов входят продукты длительного хранения: консервы, макароны и крупы. В комментариях к заказу некоторые просяткурьеров надевать медицинскую маску, если те чувствуют симптомы ОРВИ, предварительно звонить и оставлять заказ под дверью. Часть клиентов закупаются впрок и, что им нужны продукты с большим остаточным сроком годности. По оценке управляющего и сооснователя сервиса доставки продуктов iGooods Григория Куниса, повышенный спрос на доставку сохранится как минимум в ближайшие пару месяцев.

В рекомендациях предприятиям общепита минпромторг настоятельно рекомендует людям старше 60 лет воздержаться от посещения баров, кафе и ресторанов, а им обеспечить расстановку столов, стульев и иного инвентаря таким образом, чтобы расстояние между посетителями было не менее одного метра. Людей в зал обслуживания предложено допускать только после мытья рук с мылом, а также с обработкой кожными дезинфицирующими средствами, а посетителей с кашлем или насморком не допускать вовсе.

"Многие люди сегодня уже воздерживаются от посещения кафе и ресторанов, оборот уже упал на 15-20%, для многих в отрасли это критично. Рекомендации минпромторга позволяют нам работать и дальше, в отличие от стран, где были приняты решения по закрытию ресторанов, что фактически положило на лопатки всю отрасль", - отметил "РГ" президент Профессионального ресторанного альянса Дмитрий Левицкий.

Как у них

Как пишут в один голос зарубежные СМИ, коронавирус до такой степени напугал людей, что они принялись опустошать магазинные полки, скупая все подряд. Абсолютными "фаворитами" стали туалетная бумага, антисептики, макароны, крупы и влажные салфетки. Практически в любой стране мира вы их вряд ли сможете купить в первом попавшемся супермаркете, если вообще найдете эти товары. В Британии сильно подскочил спрос также на разного рода спреи, пастеризованное молоко и консервированные овощи. В США люди в огромном количестве скупают хлеб, замороженную еду, бобовые, арахисовое масло, а также энергетики и питьевую воду в бутылках. По данным исследовательской компании Nielsen, всего за несколько недель в Штатах почти на 50 процентов выросли продажи риса и почти на 40 процентов - продажи мясных консервов. В Австралии пустеют еще и полки с картошкой, а во Франции - с подсолнечным маслом.

Группа крупнейших британских супермаркетов - Tesco, Sainsbury"s, Asda и Ocado - составила коллективное письмо, в котором призвала своих клиентов подходить к покупкам "ответственно". Вторят своим британским коллегам и американские производители, которые уверяют: цепочки поставок не нарушатся, производство, наоборот, только вырастет, а уже произведенного товара вполне хватит, чтобы удовлетворить нужды каждого покупателя. Однако так называемая "паническая скупка" продолжает набирать обороты. Поэтому многие супермаркеты и аптеки ввели ограничения на количество товара, который один покупатель может купить за раз. В британской сети аптек Boots вы не сможете купить более двух бутылок антисептика за один визит, а в американской сети супермаркетов Wegmans одному покупателю нельзя приобрести более четырех бутылей воды объемом в один галлон (примерно 3,7 литра) и более трех емкостей со спиртом или перекисью водорода. Кроме того, в Wegmans можно приобрести максимум две коробки дезинфицирующих салфеток и только одну упаковку туалетной бумаги. А в новозеландском Warehouse одному человеку можно будет за раз купить всего пять штук мыла для рук. В связи с "панической скупкой" многие зарубежные супермаркеты хотят сократить часы работы, чтобы дать своим сотрудникам больше времени на отдых.

Подготовила Диана Ковалева