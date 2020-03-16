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16.03.2020 14:46
Рубрика: Экономика

Продажи туров по всем направлениям сократились в три раза

Текст: Евгений Гайва
Продажи туров у турагентств сократились в три раза, рассказали "РГ" представители туротрасли. На рынке ожидается закрытие турагентских офисов.
Фото: EPA-EFE/MARCO OTTICO Фото: EPA-EFE/MARCO OTTICO
Фото: EPA-EFE/MARCO OTTICO

"Продажи туров у турагентов по всем направлениям сократились более чем в три раза", - сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. По ее словам, идут также аннуляции уже забронированных туров.

Ситуация с коронавирусом может спровоцировать туристический бум в России

Отказ от забронированных туров носит массовый характер, отмечает президент Союза туристических агентств Сергей Голов. "Причем людей не пугают даже штрафные санкции. Многие туры были куплены по акциям раннего бронирования, при их аннуляции потери могут достигать 100 процентов", - говорит он.

Турагентский сегмент очень сильно пострадал в ситуации с распространением коронавируса. Объявленные меры правительства по поддержке экономики затронут авиакомпании и туроператоров, а о поддержке турагентов речи не идет, замечает эксперт.

В результате, рынок ждет вынужденное закрытие агентских точек продаж. Крупные турагентства будут вынуждены закрывать офисы, так как комиссии на внутреннем туррынке не позволят поддерживать сеть офисов.

"На этой волне могут опять появиться мошеннические схемы", - замечает Сергей Голов. В сложившейся ситуации возможны также банкротства туроператоров, отметила Ирина Тюрина.

Фото: EPA
Как коронавирус ставит подножку туристам

Ранее представители туротрасли направили обращения в правительство России с просьбой о поддержке.

В марте глава Ростуризма Зарина Догузова заявляла, что выездной поток туристов из России снизился на 60 процентов из-за пандемии коронавируса. Ситуацию она назвала "беспрецедентной".

Распространение коронавируса началось в декабре в Китае. Затем инфекция распространилась на многие другие страны мира. В России сначала были остановлены продажи туров в Китай, Италию, Южную Корею, Иран. После закрытия границ рядом других стран остановились продажи туров также по этим направлениям. Как сообщил Ростуризм, запрет на въезд, включая россиян, ввели Словакия, США, Дания, Республика Кипр, Польша, Филиппины, Чехия, Колумбия, Литва, Эстония. Ряд других стран отменили выдачу виз по прибытии, ввели карантины для всех въезжающих.

Экономика Туризм Распространение коронавируса COVID-19

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