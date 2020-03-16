Пункты техосмотра попадут под жесткий контроль

Операторов техосмотра страховщики будут проверять по несколько раз, выезжая на место. Но у операторов появится право обжаловать решение о лишении их аккредитации через некую апелляционную комиссию, которая законом пока не предусмотрена. Соответствующий проект постановления правительства минэкономразвития уже направило в правительство, при том, что споров по документу было много и к единому мнению участники его обсуждения так и не пришли.

Об этом рассказал корреспонденту "РГ" заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов. РСА возражает против такой редакции. Ведь им в конечном итоге придется нести дополнительные расходы. При том, что тарифы на техосмотр пока никто менять не собирается. Однако на автомобилистах нововведения могут отразиться тем, что количество пунктов ТО сократится, а значит, услуга станет дефицитным товаром. Наличие техосмотра дает право на приобретение полиса ОСАГО. А без обязательной страховки у нас ездить за рулем запрещено. В итоге проблемы в сфере проведения техосмотра могут сказаться на простых водителях. Они попросту не смогут выезжать на дороги.

Напомним, что с 8 июня вступают в силу поправки в закон о техосмотре. Цель их - сократить, а лучше и вовсе уничтожить практику покупки диагностической карты без проведения осмотра автомобиля. По скромным подсчетам специалистов, сейчас примерно 80 процентов собственников машин покупают диагностические карты без посещения пунктов ТО.

Предлагается ввести фотографирование машин до осмотра, в процессе и после. При этом с размещением фотографий и географических координат места съемки непосредственно в самой диагностической карте. А сама карта будет оформляться непосредственно в единой информационной автоматизированной системе ТО. Бумажная ее копия будет выдаваться по просьбе собственника машины.

На автомобилистах нововведения могут отразиться тем, что количество пунктов ТО сократится, а значит, услуга станет дефицитом

Помимо этого устанавливается более жесткий контроль за операторами техосмотра и пунктами его проведения. Это делается подзаконными актами. Все подзаконные акты, касающиеся техосмотра, должны быть приняты до 1 апреля, чтобы у операторов оставалось хотя бы два месяца на подготовку своих пунктов к новым правилам игры. Напомним, что именно РСА аккредитует операторов.

Согласно новому документу РСА должно сначала провести документарную проверку, а после этого направить своих представителей убедиться на месте, что конкретный пункт ТО есть. Что есть эксперты с соответствующими профессиональными навыками. А также что пропускная способность пунктов соответствует указанной в документах. Дело в том, что с 8 июня пункт ТО не сможет выдать ни одной диагностической карты сверх заявленной пропускной способности.

И с этим вроде бы все смирились. Но встает вопрос об операторах, которые не соответствуют требованиям. Если РСА убедился, что пункт существует только на бумаге, то, согласно документу, он может приостановить аккредитацию. А спустя 25 дней снова провести выездную проверку.

- Зачем нам через 25 дней направлять специалистов, которые снова убедятся в том, что пунктов не существует? - задается вопросом Сергей Ефремов.

Документ также предусматривает, что обжаловать решение о прекращении или аннулировании аккредитации можно в некоей апелляционной комиссии. Эта комиссия должна состоять из представителей минэкономразвития, МВД, минпромторга, минтранса, Центробанка, РСА, а также представителей научных, общественных организаций и бизнес-сообщества. Но такой орган в самом законе о техосмотре не предусмотрен вовсе.

ГИБДД будет проводить исключительно внеплановые проверки. А также получит право на проведение контрольных закупок

- Представьте ситуацию: РСА отказал в аккредитации оператору ТО, а апелляционная комиссия постановила его аккредитовать, - поясняет Сергей Ефремов. - Кто в этой ситуации будет нести ответственность?

Напомним также, что контроль за проведением техосмотра появляется и у Госавтоинспекции. В случае если возникли жалобы на деятельность того или иного оператора. Причем ГИБДД будет проводить исключительно внеплановые проверки. А также получит право на проведение контрольных закупок. Сами водители вряд ли будут жаловаться на то, что им продали диагностические карты без осмотра. Скорее это станет способом конкурентной борьбы между операторами.

Для окончательного наведения порядка на рынке закон предусматривает переходный период в течение года. Операторы ТО, скорее всего, будут оттягивать свою переаккредитацию до последнего момента. То есть до апреля следующего года. Тогда те из них, кто захочет остаться на рынке, начнут валом подавать документы. И тогда может наступить коллапс, который коснется автовладельцев. Не всем операторам успеют продлить аккредитацию. Возникнет риск, что многие автовладельцы не смогут пройти ТО, купить ОСАГО выехать на дороги.