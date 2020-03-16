Новости

Болгары с балконов поблагодарили борющихся с коронавирусом врачей 14:59
Съемки новых "Фантастических тварей" отменены из-за коронавируса 14:58
В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом 14:56
Магазины Zara и Bershka могут временно закрыть в России 14:50
На Урале СК возбудил уголовное дело после смерти женщины в больнице 14:50
Песков назвал главную структуру по противодействию коронавирусу 14:48
Компанию Apple оштрафовали за нечестную конкуренцию 14:42
В Кремле пояснили решение закрыть границу с Беларусью 14:42
В Иране обнаружен древний петроглиф существа с шестью ногами 14:41
На Урале полиция нашла туристку, уклонившуюся от карантина 14:40
Кремль не рассматривает альтернативные даты голосования по Конституции 14:36
Житель Адыгеи получил шесть лет колонии за вербовку в "ИГ" 14:36
Киевские власти ограничили въезд и выезд в город из-за коронавируса 14:33
Минздрав Подмосковья: Самостоятельно сдать анализ на коронавирус нельзя 14:30
В Болгарии арестовали англичанина, распространявшего фейк о коронавирусе 14:26
Российские бадминтонисты Иванов и Созонов квалифицировались на Олимпиаду 14:19
На трассах Ростовской области установили невидимые для радаров камеры 14:17
Коронавирус вынудил пилотов лайнера совершить рекордный перелет 14:16
Студентов в Костроме распустили по домам из-за коронавируса 14:15
Кремль не перешел на удаленную работу 14:13
Россия и Беларусь упростили обмен данными о санитарных мерах 14:10
В Москве расширили меры по самоизоляции из-за коронавируса 14:03
В Минздраве рекомендовали рассредоточить работников в связи с COVID-19 14:02
Минобрнауки запустило горячую линию по переходу на дистанционное обучение 13:58
Из-за заболевшего коронавирусом Хэнкса свернуты съемки фильма о Пресли 13:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Аквапланирование: чем опасно и как предотвратить
Аквапланирование: чем опасно и как предотвратить
В Роспотребнадзоре рассказали, кого и как проверяют на коронавирус
В Роспотребнадзоре рассказали, кого и как проверяют на коронавирус
О чем может рассказать фотография из семейного альбома
О чем может рассказать фотография из семейного альбома
16.03.2020 14:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Четырехлетний москвич получил серьезные ожоги после анимационного представления, устроенного приглашенной на дом артисткой. Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.

Фото: youtube.com
Гибель людей от сухого льда попала на видео

По данным пресс-службы столичного главка СК РФ, малыш получил ожоги головы и лица первой и второй степени и был госпитализирован в одну из городских больниц. Начата доследственная проверка.

Напомним, не так давно в Москве случилась трагедия, в которой также не обошлось без сухого льда. На дне рождения блогера Екатерины Диденко три человека погибли и семеро пострадали после того, как нырнули в бассейн с добавлением сухого льда. Он в соединении с хлорированной водой бассейна начал выделять углекислый газ, которым и надышались гости.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В Кремле пояснили решение закрыть границу с Беларусью
Путин назвал плюсы и минусы санкций
Цена на нефть опускалась до уровня 2016 года
С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически
Минпромторг дал рекомендации по борьбе с коронавирусом магазинам и ресторанам
Директор Росгвардии Виктор Золотов: Действуем по закону
Можно ли спасти от злоумышленников деньги на своих банковских счетах