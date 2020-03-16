В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом

Четырехлетний москвич получил серьезные ожоги после анимационного представления, устроенного приглашенной на дом артисткой. Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.

По данным пресс-службы столичного главка СК РФ, малыш получил ожоги головы и лица первой и второй степени и был госпитализирован в одну из городских больниц. Начата доследственная проверка.

Напомним, не так давно в Москве случилась трагедия, в которой также не обошлось без сухого льда. На дне рождения блогера Екатерины Диденко три человека погибли и семеро пострадали после того, как нырнули в бассейн с добавлением сухого льда. Он в соединении с хлорированной водой бассейна начал выделять углекислый газ, которым и надышались гости.