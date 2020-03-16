Новости

Ралли "Шелковый путь" из-за ситуации с коронавирусом финиширует в Казани 16:47
Архангелогородец получил пожизненное за три убийства и каннибализм 16:44
В Петербурге выписали двоих пациентов, излечившихся от коронавируса 16:42
Выданные в связи с коронавирусом больничные оплатят авансом 16:40
В Госдуме предложили запретить массовые мероприятия во всей стране 16:35
Челябинские росгвардейцы вернулись из командировки на Северный Кавказ 16:30
Правительство запустит сайт стопкоронавирус.рф 16:30
В Петербурге раскрыли зверское убийство бизнесмена и его семьи 16:28
Путин посетит коллегию ГП и проведет совещание с членами правительства 16:24
У вернувшейся из Германии кировчанки подтвердили коронавирус 16:21
Вся коллекция свитков Мертвого моря признана подделкой 16:09
В США 30 млн школьников остались без уроков из-за короновируса 16:08
Неизвестные сообщили о "минировании" трех вылетевших из Москвы рейсов 16:06
В Москве презентовали доклад о 96 ветеранах латышского легиона СС 16:05
В Петербурге умер глава Института детской гематологии и трансплантологии 16:04
Вице-мэра Барнаула задержали за крупную взятку 16:04
Поломка прибора помогла решить 60-летнюю квантовую загадку 16:00
Из Suzuki Jimny сделали грузовик 16:00
В МГУ отменены все публичные мероприятия 15:58
Астрофизики выдвинули новую гипотезу об аномальном вращении Урана 15:57
Шеф-кондитер назвала стоимость плитки некачественного шоколада 15:40
В школах Петербурга ввели свободное посещение для защиты от коронавируса 15:38
Потерянную столицу царства майя нашли на заднем дворе ранчо в Мексике 15:35
Суперфинал "Лидеров России" отложен из-за коронавируса 15:30
На Дону отменили массовые мероприятия из-за ситуации с коронавирусом 15:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Аквапланирование: чем опасно и как предотвратить
Аквапланирование: чем опасно и как предотвратить
В Роспотребнадзоре рассказали, кого и как проверяют на коронавирус
В Роспотребнадзоре рассказали, кого и как проверяют на коронавирус
Чем онлайн-уроки должны отличаться от оффлайна
Чем онлайн-уроки должны отличаться от оффлайна
16.03.2020 16:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вице-мэра Барнаула задержали за крупную взятку

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Барнауле задержали замглавы города, который курирует вопросы градостроительства и земельных отношений. Чиновника подозревают в получении взятки почти в три миллиона рублей.

По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, в отношении заместителя главы администрации Барнаула возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, вице-мэр действовал не один, а в сговоре с гендиректором компании "Барнаулкапстрой", через которого он получил от одного из предпринимателей взятку в 2,9 миллиона рублей за покровительство и лояльное отношение к возглавляемому им предприятию.

Экс-сотрудника новосибирской мэрии поймали на взятке в 100 тысяч

Следователям предстоит выяснить, как действовала эта коррупционная схема. Совместно с оперативными сотрудниками ФСБ они уже провели обыски в особняке и на рабочем месте чиновника. По словам Людмилы Рязанцевой, в ближайшее время будет решен вопрос о его заключении под стражу.

Напомним, что ранее следственные органы взяли под стражу гендиректора компании "Барнаулкапстрой" за взятку в точно таком же размере - 2,9 миллиона рублей, - которую он получил прямо на свой банковский счет.

Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край СФО Алтайский край Барнаул Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Правительство запустит сайт стопкоронавирус.рф
Общее количество зараженных коронавирусом в РФ выросло до 93 человек
В Кремле пояснили решение закрыть границу с Беларусью
Путин назвал плюсы и минусы санкций
Цена на нефть опускалась до уровня 2016 года
Директор Росгвардии Виктор Золотов: Действуем по закону
Можно ли спасти от злоумышленников деньги на своих банковских счетах