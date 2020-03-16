Вице-мэра Барнаула задержали за крупную взятку

В Барнауле задержали замглавы города, который курирует вопросы градостроительства и земельных отношений. Чиновника подозревают в получении взятки почти в три миллиона рублей.

По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, в отношении заместителя главы администрации Барнаула возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, вице-мэр действовал не один, а в сговоре с гендиректором компании "Барнаулкапстрой", через которого он получил от одного из предпринимателей взятку в 2,9 миллиона рублей за покровительство и лояльное отношение к возглавляемому им предприятию.

Следователям предстоит выяснить, как действовала эта коррупционная схема. Совместно с оперативными сотрудниками ФСБ они уже провели обыски в особняке и на рабочем месте чиновника. По словам Людмилы Рязанцевой, в ближайшее время будет решен вопрос о его заключении под стражу.

Напомним, что ранее следственные органы взяли под стражу гендиректора компании "Барнаулкапстрой" за взятку в точно таком же размере - 2,9 миллиона рублей, - которую он получил прямо на свой банковский счет.