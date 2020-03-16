Неизвестные "заминировали" четвертый за день пассажирский самолет

Четвертый за понедельник самолет "заминировали" неизвестные. На этот раз - рейс из Новосибирска в Москву.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, экипаж принял решение не менять курс.

По расписанию самолет должен приземлиться в Шереметьево в 18.27 московского времени.

Ранее звонки поступали в "адрес" рейсов из Москвы в Пермь, Тюмень и Уфу. Все самолеты не стали менять маршруты. Самолеты в Уфу и Пермь уже благополучно приземлились, а в Тюмень еще находится в воздухе.

Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов стали поступать с 3 марта. Они касались 14 рейсов, пик пришелся на субботу, когда неизвестные сообщили о "минировании" четырех бортов. Все угрозы были ложными.