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16.03.2020 16:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Неизвестные сообщили о "минировании" трех вылетевших из Москвы рейсов

Текст: Екатерина Призова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Три самолета, направляющихся в данный момент из Москвы в Пермь, Тюмень и Уфу, "заминировали" неизвестные злоумышленники.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, анонимные письма пришли на электронный ящик столичного Шереметьево.

Фото: iStock
В Уфе сел "заминированный" пассажирский самолет

Все три борта маршруты не меняют, и будут садиться в пунктах назначения. Так, направляющийся в Уфу лайнер уже благополучно приземлился.

Аналогичные угрозы поступают от неизвестных с третьего марта. За это время были "заминированы" как минимум 14 рейсов. Так, в пятницу на прошлой неделе в полную готовность были приведены наземные службы екатеринбургского аэропорта Кольцово, где должен был приземлиться пассажирский лайнер, вылетевший из Санкт-Петербурга. Экипажу самолета сообщили о заложенной на борту бомбе, и командир принял решение о посадке. Информация не подтвердилась, и после проверки борт вылетел в Хабаровск.

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