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16.03.2020 23:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вице-губернатор Петербурга лег в больницу из-за риска коронавируса

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов лег в инфекционную больницу имени Боткина после посещения стран Евросоюза во время отпуска. Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, на время карантина Максим Соколов взял отпуск за свой счет.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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В сообщении уточняется, что из стран Шенгенской зоны вице-губернатор вернулся 9 марта, а 16 должен был выйти на работу. Но учитывая эпидемиологическую ситуацию и ограничения, введенные в Петербурге, Соколов принял решение лечь в больницу, чтобы пройти все необходимые проверки.

Напомним, в Петербурге коронавирусная инфекция подтверждена у девяти человек. Двух из них 16 марта выписали. У оставшихся семерых болезнь проходит в легкой форме, состояние здоровья заразившихся не вызывает у врачей опасений.

Тем не менее, в Петербурге на период, пока ситуация не стабилизируется, отменены массовые мероприятия с заявленной численностью свыше тысячи человек. В общественном транспорте проводится дезинфекция, а образовательные учреждения переведены на дистанционный формат обучения.

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