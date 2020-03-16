Вице-губернатор Петербурга лег в больницу из-за риска коронавируса

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов лег в инфекционную больницу имени Боткина после посещения стран Евросоюза во время отпуска. Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, на время карантина Максим Соколов взял отпуск за свой счет.

В сообщении уточняется, что из стран Шенгенской зоны вице-губернатор вернулся 9 марта, а 16 должен был выйти на работу. Но учитывая эпидемиологическую ситуацию и ограничения, введенные в Петербурге, Соколов принял решение лечь в больницу, чтобы пройти все необходимые проверки.

Напомним, в Петербурге коронавирусная инфекция подтверждена у девяти человек. Двух из них 16 марта выписали. У оставшихся семерых болезнь проходит в легкой форме, состояние здоровья заразившихся не вызывает у врачей опасений.

Тем не менее, в Петербурге на период, пока ситуация не стабилизируется, отменены массовые мероприятия с заявленной численностью свыше тысячи человек. В общественном транспорте проводится дезинфекция, а образовательные учреждения переведены на дистанционный формат обучения.