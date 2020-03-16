На трассах Ростовской области установили невидимые для радаров камеры

На федеральных дорогах Ростовской области введены в эксплуатацию 36 комплексов фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения "Декарт". Главное отличие новых камер - их не могут заметить радары.

Как сообщает пресс-служба УПРДОР Москва-Волгоград, комплексы "Декарт" распознают номера автомобилей, мгновенно измеряют скорость, формируют доказательную базу по нарушениям и передают данные в систему ГИБДД для выписки штрафов.

Камеры для фиксаций нарушений ПДД установлены на потенциально опасных участках федеральных трасс. Найти их можно на сайте организации в разделе "Информация и документы".

Отметим, что с начала года в Ростовской области произошло 359 ДТП, в которых погибли 54 человека и 452 получили травмы.

Кстати

В январе в Московской области на дорогах заработали камеры фиксации нарушений ПДД. Приборы установлены на крышах автомобилей Lada Granta. Рядом с брендированными машинами дежурят операторы в желтой форме со светоотражающими элементами.