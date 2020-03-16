Рейс Москва-Челябинск стал пятым "заминированным" за день

Неизвестные сообщили о "минировании" самолета, выполнявшего авиарейс Москва - Челябинск из аэропорта Шереметьево. Об этом "РГ" сообщили собственные источники в экстренных службах.

- Неизвестные анонимно сообщили о "минировании" еще одного самолета, вылетевшего из московского аэропорта Шереметьево в Челябинск, - сообщили источники "РГ". - Он не менял маршрут и уже приземлился в пункте назначения, где его проверяют оперативные службы.

Как уже сообщала "РГ", ранее звонки о минировании поступили в отношении трех авиарейсов из Москвы в Пермь, Тюмень и Уфу. А час назад пришло сообщение о "минировании" четвертого авиарейса из Новосибирска в Москву. Он должен приземлиться в Шереметьево в 18.27 по московскому времени.

Аналогичные угрозы поступают от неизвестных с третьего марта. За это время были "заминированы" как минимум 14 рейсов. Однако сегодня поставлен своеобразный рекорд.