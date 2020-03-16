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16.03.2020 15:40
Рубрика: Общество

Шеф-кондитер назвала стоимость плитки качественного шоколада

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Шоколад - не только лакомство, но и очень полезный и вкусный продукт. Причем отличить качественный шоколад от суррогатов можно даже не прибегая к чтению этикетки, а по информации на ценнике.

Как заявила aif.ru преподаватель школы кондитерского мастерства Ольга Патракова, качественная шоколадка не может стоить 40 - 50 рублей, так как ингредиенты, в том числе какао тертое и какао-масло, стоят довольно дорого.

Фото: instagram.com/mvd_yakutia
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Поэтому кондитеры для снижения накладных расходов часто дорогостоящее какао-масло убирают совсем или заменяют на пальмовое масло, молочный или иной жир. Отметим, что добавление эквивалентов и заменителей какао регулируется лишь добровольным ГОСТом. Если производитель выпускает продукцию не по ГОСТу, а по техусловиям (ТУ), содержание непосредственно какао-масла и его эквивалентов он устанавливает самостоятельно. И продукт по ТУ под красивой оберткой может оказаться совсем не шоколадом.

По мнению заведующей клинико-диагностической группой КДЦ "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Екатерины Бурляевой, если какао при изготовлении шоколада частично заменяют соей, то вреда здоровью от его умеренного потребления не будет. А если молочный жир заменяют трансжирами, то такой продукт увеличит риски развития ожирения, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Качественная плитка шоколада блестит и ломается с хрустом. Если она с искусственными добавками, то похожа на пластилин. Качественный белый и молочный шоколад тает при 40-50 градусов Цельсия, а темный и горький - за 70 градусов.

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