В WhatsApp включат удаление сообщений. Как оно работает?

Разработчики WhatsApp готовят к выпуску новую версию мессенджера с номером 2.20.84, в которой появится возможность автоматического удаления сообщений в чате.

Как пишет WABetainfo, в более ранних версиях приложения эта функция была предназначена для групповых чатов, теперь же ее действие было решено расширить и на личные чаты.

Так, пользователи смогут настраивать срок удаления сообщений в настройках чата. Сообщения могут автоматически удаляться через час, день, неделю, месяц или год после появления в переписке. Когда включена опция автоматического удаления сообщений, возле каждого сообщения будет появляться значок с изображением часов.

Ранее в WhatsApp появилась долгожданная темная тема. Она активируется в настройках мессенджера или адаптируется под системные настройки.