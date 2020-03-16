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В WhatsApp включат удаление сообщений. Как оно работает?

Текст:   Антон Благовещенский
16.03.2020,  
15:05
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Разработчики WhatsApp готовят к выпуску новую версию мессенджера с номером 2.20.84, в которой появится возможность автоматического удаления сообщений в чате.

Как пишет WABetainfo, в более ранних версиях приложения эта функция была предназначена для групповых чатов, теперь же ее действие было решено расширить и на личные чаты.

Так, пользователи смогут настраивать срок удаления сообщений в настройках чата. Сообщения могут автоматически удаляться через час, день, неделю, месяц или год после появления в переписке. Когда включена опция автоматического удаления сообщений, возле каждого сообщения будет появляться значок с изображением часов.

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Ранее в WhatsApp появилась долгожданная темная тема. Она активируется в настройках мессенджера или адаптируется под системные настройки.

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