Видеосервисы реагируют на карантин: где и что смотреть бесплатно

More.tv: для тех, кто дома

Весь контент онлайн-сервиса more.tv, принадлежащего "Национальной Медиа Группе", станет доступным для просмотра бесплатно, включая премиальный.

Чтобы получить бесплатный доступ на месяц, необходимо зарегистрироваться на сайте more.tv и ввести в своем личном кабинете промокод SIDIMDOMA.

Пользователи смогут посмотреть без рекламы популярные сериалы - "Корни", "Дылды", "Кухня. Война за отель", "Ивановы-Ивановы", "Папик"; премьеры эксклюзивных зарубежных сериалов, хиты мирового кино и любимую телевизионную классику, а также зрелищные турниры UFC.

Бесплатный доступ к подписке и контенту more.tv также будет открыт в видеосервисе Wink от "Ростелекома".

Wink и "Ростелеком": детям, студентам, взрослым

Видеосервис Wink и интерактивное ТВ "Ростелекома" с 17 марта предоставляет всем клиентам возможность бесплатно смотреть отечественные фильмы и сериалы, а также детский и образовательный контент. Решение принято для удобства пользователей, которые вынуждены в текущих условиях находиться дома.

Kartina.TV: для русских зрителей за рубежом

Kartina.TV открывает бесплатный доступ на 14 дней всем, кто живет за рубежом. Все желающие получат не только бесплатный доступ к более чем 150 ТВ каналам в прямом эфире и доступ к более 20 тыс. фильмам и сериалам, в том числе к контенту партнеров - онлайн кинотеатрам ivi и Start.ru. В видеотеках Kartina.TV сейчас огромное количество российских фильмов, среди которых "Холоп", "Марафон желаний", "Кома", "Текст" и др. Ранее эти фильмы выходили в прокат в Европе с прокатчиком KinoKartina.TV.

Между тем

Об аналогичных акциях объявили онлайн кинотеары Megogо - увеличена библиотека бесплатного контента, ivi - до 15 апреля стоимость подписки - один рубль, Okko - запущен специальный чат-бот, с помощью которого можно получить промокод тем, кто на карантине и TV Zavr - бесплатные три месяца подписки для тех, у кого есть больничный.

Кстати

Неделя моды: теперь виртуально

Национальная палата моды, совместно с партнерами и дизайнерами-участниками Недели моды, приняла решение не проводить в этом сезоне Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая была запланирована в московском Манеже с 31 марта по 4 апреля 2020 года. Вместо этого Национальная палата и Фонд моды решили провести в апреле-мае 2020 года комплекс онлайн-мероприятий, чтобы поддержать российских дизайнеров и продемонстрировать их новые коллекции, подготовленные для подиума. 40-й сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет в виртуальном формате на платформе Aizel.ru - ведущего российского интернет-магазина дизайнерской одежды. Сроки и детали предстоящего события будут объявлены дополнительно. Все будет написано на официальном сайте Российской Недели моды и в социальных сетях.