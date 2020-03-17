Указ главы Республики Адыгея от 16 марта 2020 года № 26 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии со статьей 6 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" постановляю:

1. Ввести с 17 марта 2020 года на территории Республики Адыгея ограничительные мероприятия, направленные на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - коронавирус).

2. Исполнительным органам государственной власти Республики Адыгея максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных, развлекательных и других массовых мероприятий с числом участников более 300 человек (далее - массовые мероприятия) и, по возможности, проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий.

3. Министерству здравоохранения Республики Адыгея организовать работу по реализации мер, предусмотренных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

4. Министерству образования и науки Республики Адыгея:

1) принять меры по свободному посещению дошкольных образовательных организаций;

2) во взаимодействии с Министерством здравоохранения Республики Адыгея обеспечить выполнение в образовательных организациях мероприятий:

а) по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель) и недопущению нахождения таких обучающихся в образовательных организациях;

б) по проведению дезинфекции помещений в образовательных организациях в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача по Республике Адыгея.

5. Исполнительным органам государственной власти Республики Адыгея:

1) ограничить:

а) направление лиц, замещающих государственные должности Республики Адыгея, должности государственной гражданской службы Республики Адыгея, и иных работников, в командировки, особенно в зарубежные страны, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, за исключением загранкомандировок, носящих неотложный характер и (или) организованных во исполнение поручений Главы Республики Адыгея;

б) любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях, мероприятиях с участием иностранных граждан, а также участие в мероприятиях, проводимых иностранными государствами, за исключением мероприятий, носящих неотложный характер и (или) организованных во исполнение поручений Главы Республики Адыгея, на период эпиднеблагополучия;

2) принять меры, направленные на соблюдение в подведомственных государственных учреждениях Республики Адыгея и государственных унитарных предприятиях Республики Адыгея требований и рекомендаций, предусмотренных постановлениями, указанными в пункте 3 настоящего Указа.

6. Рекомендовать:

1) органам местного самоуправления принять меры:

а) по проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий по снижению рисков завоза и распространения коронавируса на территории муниципального образования, в том числе на общественном транспорте, в торговых объектах, объектах социально-культурного назначения;

б) по выявлению лиц с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель) и недопущению нахождения таких лиц в муниципальных образовательных организациях;

в) по дезинфекции помещений муниципальных образовательных организаций;

2) организациям независимо от их организационно-правовых форм, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе в торговых объектах, в местах проведения культурных, развлекательных, спортивных мероприятий), по перевозке железнодорожным, автомобильным, городским наземным электрическим и другим транспортом, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции;

3) руководителям организаций независимо от их организационно-правовых форм, индивидуальным предпринимателям:

а) воздержаться от направления работников в служебные командировки на территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в мероприятиях, проводимых иностранными государствами;

б) принять меры, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;

в) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея незамедлительно представлять информацию о всех контактах работника, заболевшего коронавирусом, в связи с исполнением им трудовых функций;

г) организовать мероприятия по усилению дезинфекционного режима в помещениях;

д) использовать внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных массовых мероприятий;

4) гражданам Российской Федерации, проживающим или временно находящимся на территории Республики Адыгея:

а) воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, а также от участия в массовых мероприятиях;

б) при появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель) незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления;

5) прибывшим с территорий иностранных государств обеспечить самоизоляцию на дому в течение 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, осуществлять вызов медицинского работника амбулаторно-поликлинического учреждения по месту жительства для осмотра;

6) посещавшим иностранные государства, на территории которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с информацией на сайте Всемирной организации здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.who.int), незамедлительно сообщить по номеру телефона 8-(8772)-53-49-97 о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, дате пребывания на указанных территориях.

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Адыгея М.Кумпилов







