Постановление губернатора Белгородской области от 13 марта 2020 года № 20 "О мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Белгородской области"

В связи с возникшими рисками распространения на территории Белгородской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 3 закона Белгородской области от 23 сентября 1998 года № 41 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Ввести на территории Белгородской области режим повышенной готовности;

1.1. Ограничить с 16 марта по 16. апреля 2020 года проведение на территории области массовых мероприятий, в том числе деловых, публичных, спортивных, культурных и развлекательных мероприятий.

1.2. Рекомендовать гражданам отказаться от посещения стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

2. Обязать граждан, посетивших территории стран (Китайская Народная Республика, Республика Корея, Итальянская Республика, Исламская Республика Иран, Французская Республика, Федеративная Республика Германия, Королевство Испания и иные страны), где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV), соблюдать требования постановления Главного государственного санитарного врача по Белгородской области об изоляции на дому на срок 14 дней: не посещать работу, учебу, общественные места.

3. Обязать всех работодателей, осуществляющих - деятельность на территории Белгородской области:

3.1. Обеспечить входной контроль за состоянием здоровья работников, отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

3.2. Оказывать работникам, прибывшим из стран (Китайская Народная Республика, Республика Корея, Итальянская Республика, Исламская Республика Иран, Французская Республика, Федеративная Республика Германия, Королевство Испания и иные страны), где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV), содействие в обеспечении соблюдения режима изоляции на дому.

3.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области незамедлительно представлять информацию о контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) по месту работы, обеспечить, проведение дезинфекции рабочих помещений по месту пребывания заболевшего.

4. Департаменту здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области (Зубарева Н.Н.):

4.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления.

4.2. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому:

- лицам, находящимся в режиме изоляции, прибывшим из стран, неблагополучных по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV):

- больным с респираторными симптомами:

- пациентам, относящимся к группам риска по хроническим неинфекционным заболеваниям, в том числе лицам старше 60 лет.

4.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, внебольничными пневмониями, к проведению отбора биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV).

4.4. Организовать "горячую линию" по вопросам новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) по телефону: (4722)-27-26-25.

5. Департаменту внутренней и кадровой политики Белгородской области (Павлова О.А.) организовать в средствах массовой информации информирование населения о введении на территории Белгородской области режима повышенной готовности, а также о мерах по обеспечению безопасности населения.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области Е.С.Савченко







