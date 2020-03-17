15 лет назад в системе Федеральной службы охраны был создан Автомобильно-мотоциклетный клуб - АМК ФСО России. Среди его учредителей, кроме ФСО, были известные в мире спорта авто- и мотоклубы "Аспас", "Альпин" и "Клуб 4x4". Вполне предсказуемо, что новый клуб заявил о себе в спортивных гонках. Так, например, на прошедших недавно мотогонках на приз имени Валерия Чкалова в подмосковной деревне Бородино команда Автомотоклуба ФСО победила в командном зачете, забрав главный приз.

С выяснения "военных секретов" я и начал разговор с гендиректором клуба Павлом Медведковым.

Асфальт на зуб

Павел Владимирович, зачем было создавать клуб - наверное, те, кто в нем тренируется, и так постоянно за рулем.

Павел Медведков: Основной задачей клуба было развитие физкультуры и спорта среди сотрудников органов государственной охраны и членов их семей, а также создание условий для начала строительства автодрома ФСО России.

Еще в советское время во времена легендарной "девятки" - 9-го управления КГБ СССР - возникла идея о необходимости более качественной подготовки водителей первых лиц. Их обучали тогда в основном на Ходынском поле и тушинском аэродроме. Но там не было подходящих условий: часть трассы - асфальт, часть - аэродромные плиты. В те времена по ряду причин задумка построить специализированный автодром не получила развития. Эту часть Москвы лет 12-14 назад начали застраивать жилыми и офисными комплексами. От Ходынского поля пришлось отказаться. Фактически ФСО теряло возможность обучения водителей и проведения соревнований. Именно тогда встал вопрос о том, что можно создать современный автодром в Подмосковье. Было выбрано Горьковское шоссе: территория в 30 км от Москвы.

15 лет назад, после создания нашего клуба, у проекта появился реальный шанс на воплощение. Мы автономная некоммерческая организация, поэтому смогли выйти на лучших специалистов в мире без всяких конкурсов. Обратились к создателям автодромов для контраварийной подготовки водителей, расположенных в районе немецких гоночных трасс Хоккенхаймринг и Нюрбургринг.

Это ведь гоночные трассы "Формулы-1"?

Павел Медведков: Да, но не только. В Германии рядом с городом Хоккенхаймом расположена трасса Хоккенхаймринг - она используется для проведения Гран-при чемпионата "Формулы-1". Нюрбургринг - гоночная трасса рядом с поселком Нюрбург, где проводят соревнования по разным кольцевым гонкам. Они лучшие из лучших. Создавал или перестраивал их (Нюрбургринг - достаточно старая трасса) знаменитый немецкий автогонщик и архитектор Герман Тильке. За последние два десятилетия он спроектировал и построил несколько великолепных трасс "Формулы-1" в ряде стран мира. Мы ездили в Германию, потом пригласили Тильке в Москву. Он нам сделал мастер-план автодрома. И как итог: в подмосковной Купавне сегодня имеем лучший в России тренировочный автодром. А несколько раз в году он становится еще и демонстрационной площадкой для показа лучших достижений в технике вождения сотрудников ФСО России.

Проводите на нем общероссийские спортивные соревнования?

Павел Медведков: Нет, это тренировочный комплекс для подготовки и переподготовки специалистов и для их показательных выступлений. Здесь соревнуются только высокопрофессиональные водители ГОНа и других специализированных транспортных структур.

А владельцы других автодромов с вашим утверждением согласятся? Я имею в виду - то, что в Купавне самый лучший? Тот же Герман Тильке строил в Казани Ринг Каньон, в Москве - Moscow Raceway...

Павел Медведков: А еще трассы в Смоленске, в Грозном, в Питере. Но это трассы для проведения соревнований, а автодром ФСО - это площадка размером 600х110 метров асфальтового покрытия для проведения занятий по контраварийной подготовке водителей, он был первым проектом. Построили за два года. И построили очень хорошо. Как-то к нам приехали проводить занятия представители компании "Мерседес-Бенц". Провели по асфальту рукой и были в изумлении: ого, русские научились делать трассы.

Проект немецкий, но материалы и строители - отечественные?

Павел Медведков: Так точно. Но опыта строительства подобных сооружений у нас не было. И с асфальтом не с первой попытки получилось. Но - получилось. От Тильке приезжал специалист, мужчина в возрасте, он наш асфальт на зуб пробовал.

Это фигура речи?

Павел Медведков: Своими глазами видел. Дело в том, что компоненты асфальта и технологии укладки для наших были непривычными, многое пришлось осваивать. Клали асфальт в три слоя 24 часа в сутки. Без швов. Результат: автодром открыли осенью 2008 года, то есть ему уже больше 11 лет, а асфальт до сих пор менять не надо. Хотя там не только легковые авто, но и грузовики, автобусы.

И по оснащенности специализированным оборудованием аналогов на территории России до сих пор не имеет. Можем смоделировать более 40 дорожно-транспортных ситуаций, соответствующих различным погодным условиям.

В этом году в московском регионе бесснежная зима. Мы сделали новую программу по контраварийной подготовке "Зима без снега", изменили некоторые упражнения. Учим водителей ездить в актуальных климатических условиях. И вообще у нас прекрасное оснащение. Например, во время обучения экстремальному вождению как обозначают перебегающих дорогу пешеходов? Правильно: повсеместно - конусом. Но конус, он же неподвижный. Он не может появиться у вас на пути внезапно. В то время как реальный человек очень даже может. Поэтому мы обозначаем пешеходов фонтанами воды. И фонтаны для водителя появляются внезапно из асфальтового покрытия. Я их называю "переходящая дорогу бабушка".

Представьте: вы попадаете на плиту динамического заноса, которая придает боковое ускорение задней оси. Причем эта платформа может спровоцировать занос как вправо, так и влево. А потом - на скользкое покрытие с малым коэффициентом сцепления. И сразу же нужно объехать "бабушку"...

Есть у нас еще 60-метровая ванна для отработки действий в условиях аквапланирования... Да много чего. Поверьте, второго такого автодрома с подобным работающим оборудованием и такого размера в стране нет.

На автодроме в Купавне: фонтанами ("переходящая дорогу бабушка") обозначают пешеходов, которые могут появиться перед машиной весьма внезапно. Фото: РИА Новости

Не гони

Много водителей готовите?

Павел Медведков: За год, не считая сотрудников ФСО, курсы проходят порядка 800 человек. 40% из них - разные министерства и ведомства. Например, лет пять назад мы выиграли торги по подготовке водителей таможенной службы. Порядка 70 человек подготовили. Результат: у них на 30% сократилась аварийность.

Вы сказали: 40% - министерства и ведомства. А кто остальные 60%?

Павел Медведков: Это просто люди, которые решили обучиться у нас безопасному вождению, повысить культуру поведения на дорогах. Кстати, в последних наборах 30-40% группы - женщины. Мы не говорим обучаемым: не надо превышать установленную скорость. После упражнений они сами приходят к такому выводу. Многие начинают понимать: на скорости 80-90 км/ч на хорошей машине можно справиться со сложной ситуацией. И даже на 100 км/ч - за счет навыков водителя. Но на скоростях 120 км/ч и более вы ничего не сможете сделать. Так что не надо гонять: не справитесь.

Как-то один мотоциклист проходил курсы контраварийной подготовки. Неправильно выполнил упражнение, завалил мотоцикл набок, упал. Поднимается и... благодарит инструкторов. И объясняет: если бы это произошло на дороге, то вряд ли бы выжил. А теперь все сам понял.

А на "Аурус" будет курс контраварийной езды? Кстати, вы сами на нем уже ездили?

Павел Медведков: Немного ездил за рулем. Машина потрясающая. По плавности хода, по салону, по комфорту, по торможению, по разгону.

С чем можно сравнить?

Павел Медведков: По плавности хода, пожалуй, с легендарным правительственным ЗИЛом. При этом "Аурус" очень динамичная машина. Элегантная. Из каких-то ситуаций выходит практически сама. Корреспондент RT в Германии летом прошлого года приехал на наш полигон: на "Мерседесе W222" пытался справиться с плитой динамического заноса. Выезжает на плиту - его уносит. Второй, третий раз - все равно уходит в занос. Водитель не может поймать момент, машина "не подыгрывает". Хотя "Мерседес" отличный, как-никак S-класс. В конце занятия мы выкатываем "Аурус". Немец попросил разрешения сесть за руль. Разрешили. И все получилось с первого раза, машина "поймала" момент. Я думаю, "Аурус" будет лучшим автомобилем в своем классе. Что касается курсов контраварийной подготовки, то, конечно, они будут. На эту машину огромное количество заказов. Когда они появятся в продаже, возникнет необходимость - предложим курс. Так всегда бывает. Когда-то был большой интерес к подготовке водителей на "Волгах", вплоть до ГАЗ-31. Потом - к "Фордам", и так далее. Сейчас интереса к заднеприводным авто очень мало, в основном к переднеприводным и полноприводным. Хотя мы всегда говорили: научитесь водить "Волгу" - научитесь водить все.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Летать как Чкалов

О спорте. Вы в восьмой раз провели Чкаловский мотокросс. Участвовали 260 мотокроссменов из 11 регионов, а это много или мало?

Павел Медведков: Много. К этому кроссу очень большой интерес, в разные годы было от 184 до 312 участников. Где в Европе вы такое видели? Считается, что 60 на старте - это очень много. Иной раз смотришь репортаж: скажем, в одной из европейских стран проводят этап международных соревнований. И с гордостью объявляют: на старте 48 мотоциклистов! Или в США - полсотни байков... А на Чкаловском мотокроссе в одном классе у нас на старте 102-105 мотоциклистов. И так - последние шесть лет.

Наши команды не только в мотокроссах участвуют. Выступали в гонках "Париж - Дакар", ралли Монте-Карло, в российской "Формуле", на раллийных и картинговых соревнованиях, в кольцевых гонках на ипподроме.

Все ваши спортсмены - люди, скажем так, далеко не штатские, я угадал?

Павел Медведков: Да, в основном сотрудники ФСО, а также члены их семей. Инструкторы - действующие сотрудники ФСО, но они не штатные сотрудники клуба, а на договоре. В клубе работают и ветераны ФСО. Ну а зачем профессионалами-то разбрасываться? Например, наш ведущий инструктор Владислав Белов в свое время создавал теорию контраварийной подготовки еще для 9-го управления КГБ СССР! Две наши команды на Чкаловском мотокроссе - спортсмены из Почетного мотоциклетного эскорта, но еще две команды - сборные, в которых выступают в том числе и спортсмены, не служившие в ФСО.

А юношеская команда?

Павел Медведков: В основном дети сотрудников ряда структур Федеральной службы охраны. В детской секции картинга в прошлом году на занятия пришли 72 человека: так называемые юнармейские классы ФСО.

Их отцы в клуб за руку приводят?

Павел Медведков: Почему бы и нет? Меня отец в детстве брал за руку и приводил к себе на кафедру "Автомобиль" Академии бронетанковых войск. Мне было 6 лет. Сначала - теория, затем практика: учился регулировать клапана на "Волге", менять колеса... Я думаю, родители наших детей поступают точно так же. В картинговую секцию принимаем с 7 лет.

Мотоциклисты Почетного эскорта ФСО - они костяк команды мотогонок на приз имени Валерия Чкалова. Фото: Атомобильно-мотоциклетный клуб - АМК ФСО

Дети за отцов

В Гараже особого назначения и в мотоциклетном эскорте есть династии?

Павел Медведков: Есть. Но я бы не сказал, что много. И фамилии назвать не могу: специфика службы.

Но лично вы рассекречены? Почему вы в детстве бывали в Академии бронетанковых войск? И почему у вас в кабинете фото Героя Советского Союза Павла Ротмистрова?

Павел Медведков: С главным маршалом бронетанковых войск Павлом Алексеевичем Ротмистровым запечатлен мой дедушка: Стрельбицкий Иван Семенович, генерал-лейтенант артиллерии. Дед - участник трех войн: Гражданской, Великой Отечественной, а также принимал участие в войне 1950-1953 годов на территории Северной Кореи в качестве старшего военного советника. У деда была шашка, которую ему подарил Бела Кун, создатель Венгерской Советской Республики, просуществовавшей 133 дня. Они служили в 1920-х годах, были друзьями. Шашка сейчас хранится в одном из музеев Будапешта.

Так сложилось, что дед служил в противотанковой артиллерии. А отец - танкист. В 1944 году отец окончил Академию бронетанковых войск и уехал на фронт. Командовал танкоремонтной ротой, которая имела иностранную технику: GMC Canada. Ее СССР получал по ленд-лизу. Техническая документация была на английском. Но отец хорошо знал английский (а также немецкий и французский), поскольку моя бабушка, а его мама, заведовала кафедрой иностранных языков Академии бронетанковых войск. Быстро обучился, продвинулся... Собственно, я не планировал продолжать военную династию. Хотел поступить в МВТУ им. Баумана, закончил подготовительные курсы. Но отец сказал свое твердое: "Нет! Поступать будешь только в военное училище, как все предки". В результате окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, затем Академию им. Фрунзе, академию государственной службы при президенте РФ. Служил на командирских должностях в Забайкальском военном округе, потом на Севере, в Печенге. Позже - в МЧС, и вот 15 лет имею отношение к ФСО России.

Ну раз почти все секреты о себе раскрыты, то раскройте главную военную тайну: где хранятся автораритеты - исторические автомобили первых лиц?

Павел Медведков: Мы в прошлом году учредили музейно-выставочный технический центр. На ВДНХ сейчас создаем постоянно действующую выставку Гаража особого назначения. Ориентир - наши корпуса рядом с павильоном "Космос". Вот там вы скоро и увидите и исторические, и реальные действующие авто- и мотоэкспонаты. Там же будет интерактивная экспозиция. Будут авто и из императорского гаража Николая II, и нынешних первых лиц. Возможно, там будут выставляться некоторые экспонаты из специальных музеев ФСО России.

Как скоро?

Павел Медведков: В январе 2021 года будем отмечать 100-летие Гаража особого назначения. Торжества по этому случаю хотим провести в том числе и там.