Постановление губернатора Калужской области от 17 марта 2020 года № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

В соответствии с Законом Калужской области "О защите населения и территории Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", протоколом внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при Правительстве Калужской области от 17.03.2020 № 4, а также в связи с угрозой распространения на территории Калужской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) Правительство Калужской области постановляет:

1. Ввести с 09.00 17 марта 2020 года до 9.00 30 апреля 2020 года режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - режим повышенной готовности ТП РСЧС Калужской области).

2. Определить территорию, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, в границах Калужской области.

3. Органам исполнительной власти Калужской области, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти (по согласованию) временно приостановить проведение на территории Калужской области досуговых мероприятий, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, публичных и иных массовых мероприятий с численностью участников более 50 человек.

4. Министерству труда и социальной защиты Калужской области, министерству образования и науки Калужской области, министерству здравоохранения Калужской области перевести объекты с круглосуточным пребыванием в режим "карантина".

5. Министерству образования и науки Калужской области:

5.1. В общеобразовательных организациях, расположенных на территории Калужской области, ввести каникулы, начиная с 17.03.2020 и далее до особого распоряжения.

5.2. Отменить занятия в учреждениях дополнительного образования детей, расположенных на территории Калужской области, начиная с 17.03.2020 и далее до особого распоряжения.

5.3. В профессиональных образовательных организациях перевести обучение в удаленный режим, начиная с 17.03.2020 и далее до особого распоряжения

5.4. Организациям отдыха и оздоровления всех форм собственности, расположенных на территории Калужской области, отменить проведение оздоровительных смен независимо от количества участников в весенний каникулярный период и далее до особого распоряжения.

5.5. Ввести режим свободного посещения в дошкольных образовательных организациях. В случае осложнения эпидемиологической ситуации принимать безотлагательные профилактические меры.

6. Министерству труда и социальной защиты Калужской области совместно с УМВД России по Калужской области (по согласованию) обеспечить поэтапное изменение режима функционирования ФГУП "Многофункциональный миграционный центр" вплоть до полной приостановки его деятельности до особого распоряжения.

7. Гражданам:

7.1. Посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

7.1.1. Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, и другую необходимую информацию в медицинские учреждения по месту жительства.

7.1.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

7.1.3. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

7.2. Прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, иных государств-членов Европейского союза, Республики Сербия, Республики Албания, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Республики Северная Македония, Черногории, Княжества Андорра, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации, Исландии, Княжества Монако, Княжества Лихтенштейн, Республики Молдова, Республики Беларусь, Украины, Боснии и Герцеговины, Ватикана, Республики Сан-Марино, Республики Хорватия, Соединенных Штатов Америки, помимо мер, предусмотренных пунктом 7.1. настоящего постановления, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

7.3. Совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пункте 7.2 настоящего постановления, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 7.2 настоящего постановления, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

8. Рекомендовать собственникам кинотеатров и кинозалов на территории Калужской области принять дополнительные меры по дезинфекции зрительных залов между сеансами.

9. Рекомендовать органам местного самоуправления совместно с руководителями организаций общественного транспорта независимо от форм собственности проводить дезинфекцию внутри салонов транспортных средств, осуществляющих перевозку граждан.

10. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Калужской области:

10.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

10.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

10.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

10.4. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в пункте 7.2 настоящего постановления, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

11. Заместителю Губернатора Калужской области, заместителю руководителя оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV на территории Калужской области (далее - Штаб), Горобцову К.М.:

11.1. Ежедневно представлять временно исполняющему обязанности Губернатора Калужской области Шапше В.В. доклад о ситуации с распространением на территории Калужской области новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

11.2. Обеспечить подготовку и представление министерством труда и социальной защиты Калужской области предложений по оказанию мер дополнительной адресной поддержки граждан.

11.3. Обеспечить разъяснение Штабом положений настоящего постановления.

12. Министерству внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области обеспечить информирование населения Калужской области о введении на территории Калужской области режима повышенной готовности ТП РСЧС Калужской области.

13. Министерству здравоохранения Калужской области совместно с министерством конкурентной политики Калужской области обеспечить заключение государственных контрактов на приобретение медикаментов, препаратов, оборудования у единственного поставщика в случае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Рекомендовать интернет - провайдерам и телевизионным средствам массовых коммуникаций оказывать содействие в бесплатном размещении информации по недопущению распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом.

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Калужской области В.В.Шапша







