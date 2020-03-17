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17 марта 2020 г.

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 марта 2020 года № 148 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края коронавирусной инфекции (COVID-2019) постановляю:

1. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту слова "(2019-nCoV)" заменить словами "(COVID-2019)";

2) в пункте 2: абзац четвертый изложить в следующей редакции: "спортивных, культурных, деловых, зрелищных, досуговых, развлекательных, социально ориентированных и иных массовых мероприятий с числом участников более 100 человек.";

3) в пункте 5 слова "предусмотренных пунктом 5" заменить словами "предусмотренных пунктом 4";

4) дополнить пунктами 81 и 82 следующего содержания:

"81. Руководителям органов исполнительной власти Краснодарского края разработать дополнительные меры по профилактике и предупреждению распространения коронавируса (COVID-2019) исходя из специфики курируемых отраслей и сфер жизнедеятельности Краснодарского края и осуществлять правовое регулирование реализации указанных мер и их исполнение в рамках своей компетенции.

82. Рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарского края разработать дополнительный комплекс мер, связанных с профилактикой и предупреждением распространения коронавируса (COVID-2019) в возглавляемых муниципальных образованиях, осуществлять правовое регулирование реализации указанных мер в рамках своей компетенции и их исполнение.".

2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Постановление вступает в силу с 0 часов 00 минут 18 марта 2020 г.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев



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