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17.03.2020 21:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Кубани ограничили мероприятия с участием свыше 100 человек

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

На территории Краснодарского края ограничены массовые мероприятия с участием более 100 человек. Соответствующее постановление подписал во вторник губернатор Вениамин Кондратьев.

Фото: iStock
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По информации пресс-службы администрации региона, сегодня глава Кубани провел заседание краевого оперативного штаба, на котором состоялось обсуждение мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Прежде всего, речь шла об ограничении проведения массовых мероприятий, где вероятность заболеть увеличивается.

"Вениамин Кондратьев распорядился ограничить спортивные, зрелищные, публичные и иные мероприятия с участием свыше 100 человек. Запрет будет действовать на территории всего края до 1 мая", - сообщает официальный сайт администрации региона.

Напомним, в минувшую пятницу Вениамин Кондратьев подписал указ, запрещающий проведение на Кубани массовых мероприятий с участием более одной тысячи человек. В крае введен режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавируса, который будет действовать по первое мая 2020 года.

В крае официально зарегистрировали только одного заболевшего коронавирусом: 60-летний предприниматель с хутора Морозовского Приморско-Ахтарского района недавно вернулся из туристической поездки в Верону (эпицентр эпидемии коронавируса в Италии). Состояние пациента, по словам медиков, стабильное.

С завтрашнего дня, 18 марта, в школах Кубани разрешено свободное посещение, а весенние каникулы продлили на десять дней - они начнутся 21 марта и завершатся 11 апреля. Кубанские вузы организуют дистанционное обучение для студентов, в том числе ведущие учреждения края - КубГУ, КубГТУ и КГАУ.

Кроме того, созданы 43 пункта обсервации. Это изолированные помещения для непрерывного медицинского наблюдения за людьми, вернувшимися из очагов заражения коронавирусом.

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