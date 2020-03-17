Кубанский пациент с коронавирусом находится в стабильном состоянии

В Краснодарском крае зафиксирован единственный случай заболевания коронавирусной инфекцией - у жителя Приморско-Ахтарского района, вернувшегося из туристической поездки в Италию. Сейчас состояние пациента стабильное. Об этом сегодня сообщили в министерстве здравоохранения Кубани.

Всего же в больницы региона обратились и были госпитализированы 88 человек с подозрением на коронавирус (COVID-19). После обследования ни у кого из них инфекция не подтвердилась, 37 пациентов с признаками ОРВИ остались на стационарном лечении.

"На дому под наблюдением врачей находится 327 человек, вернувшихся из стран, где были зарегистрированы очаги коронавируса. Признаков заболевания у них нет. По правилам самоизоляция длится 14 суток, на период карантина дистанционно оформляется больничный", - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кроме того, с 15 марта по первое мая на территории региона по указу губернатора Вениамина Кондратьева введен режим повышенной готовности в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

С завтрашнего дня, 18 марта, в школах Кубани разрешено свободное посещение, а весенние каникулы продлили на десять дней - они начнутся 21 марта и завершатся 11 апреля. Кубанские вузы организуют дистанционное обучение для студентов, в том числе ведущие учреждения края - КубГУ, КубГТУ и КГАУ.