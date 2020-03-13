На Кубани для лечения больного коронавирусом развернули госпиталь

На Кубани для лечения первого заболевшего коронавирусом жителя края развернули специальный закрытый противочумный госпиталь. Об этом сегодня на брифинге, посвященном санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе, заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная.

По ее словам, первый заболевший в крае является жителем Приморско-Ахтарского района. Его возраст превышает 60 лет, и он недавно вернулся из туристической поездки в Италию, где коронавирус буквально парализовал жизнь страны.

- Установлено, что мужчина возвращался из туристической поездки самолетом через аэропорт Москвы 5 марта, - сообщила Татьяна Гречаная. - Затем в столице он сел на свой автомобиль и оттуда своим ходом приехал домой, в Приморско-Ахтарск. После прибытия, 7 марта, он почувствовал себя плохо и обратился к врачам. Несмотря на то, что у него не было ярко выраженных симптомов (только небольшое покраснение горла и температура 36,7 градуса), его обследовали на наличие коронавирусной инфекции. Когда же выяснилось, что он болен, мужчину немедленно госпитализировали в инфекционную больницу Краснодара - в специальный бокс.

Татьяна Гречаная добавила, что для предотвращения распространения вируса в краснодарской больнице "развернут специальный госпиталь, оборудованный специальными закрытыми помещениями с дезинфекцией, а врачи получили противочумные костюмы".

Заболевший коронавирусом мужчина находится в этом госпитале. Сейчас его лечат "специальными рекомендованными препаратами, хотя симптомы болезни остаются прежними - покраснение горла и температура тела в пределах нормы".

Также изолированы и находятся под наблюдением люди, с которыми контактировал мужчина после возвращения домой. По данным Роспотребнадзора, это около 20 человек - друзья и родственники мужчины в Приморско-Ахтарском районе. Все они обследованы, и ни у кого из них пока не выявлен коронавирус. Однако учитывая, что инкубационный период опасной инфекции составляет 2-3 недели, симптомы у контактировавших с мужчиной людей могут еще проявиться позже. Поэтому пока все, кто с ним общался, находятся под наблюдением, включая фельдшеров, проводивших первичное обследование.

- Известно, что инфекция коронавируса передается воздушно-капельным путем точно так же, как грипп, на расстоянии от одного до трех метров от заболевшего человека, являющегося его носителем. На основании этих данных можно определить круг людей, которые находятся в группе риска, - пояснила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная.

По данным краевого Управления Роспотребнадзора, на начало марта в Италии находилось 27 тысяч туристов, являющихся жителями Краснодарского края. Все они в скором времени будут возвращаться домой. Это создает потенциальную угрозу распространения вируса. Каждого прилетающего из стран, где бушует заболевание, сейчас дополнительно проверяют в аэропортах специальными тепловизорами и ставят на учет.

За последние две недели на Кубань вернулись 1,6 тысячи жителей, побывавших в туристических поездках в разных странах. Все они были поставлены на учет и обследованы на предмет заболевания вирусом. По прошествии 14 дней с учета сняты уже 1,4 тысячи человек, у которых не обнаружена инфекция. Еще около 200 человек находятся под наблюдением врачей дома или в больницах, сообщили в Роспотребнадзоре.

В случае потенциально возможной крупной вспышки заболевания коронавирусом в больницах края зарезервировано около семи тысяч коек для больных. Но стоит отметить, что в этом случае профильная деятельность этих медицинских учреждений будет полностью парализована, поскольку все силы бросят на борьбу с инфекцией, а помещений и специалистов для лечения обычных больных может просто не хватить. К счастью, пока такая угроза сохраняется только теоретически.

Как удалось выяснить "РГ", первый кубанец, заразившийся коронавирусной инфекций, является жителем хутора Морозовского Приморско-Ахтарского района. Этот населенный пункт входит в состав Бородинского сельского поселения. Несколько дней назад на хуторе появились люди в масках и защитных костюмах. Они вышли из машины, остановившейся на окраине хутора, а вскоре уехали вместе с хозяином домовладения.

Вскоре по хуторскому радио выступила представитель сельской администрации. Она рассказала, что их земляк, вернувшийся из туристической поездки в Италию, был действительно госпитализирован с подозрением на коронавирус.

Известно, что заболевший житель хутора Морозовского - предприниматель пенсионного возраста. Он владелец предприятия, занимающегося выпуском нестандартного оборудования. Производство расположено на одной из хуторских окраин, в коттедже по соседству с ним живет семья хозяина. Как известно, мужчина 5 марта вернулся из туристической поездки - он отдыхал в итальянской Вероне. Пока неизвестно, был он там один или с семьей.

Главный врач ЦРБ Приморско-Ахтарского района Сергей Модин в разговоре с корреспондентом "РГ" сообщил, что "все профилактические мероприятия выполнены в полном объеме".

На данный момент в России, по официальным данным, 34 человека уже заболело коронавирусом.