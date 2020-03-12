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12.03.2020 22:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Заболевший коронавирусом житель Кубани побывал в Италии

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Стали известны подробности инцидента с первым заболевшим коронавирусом жителем края. По сообщению Минздрава Кубани, он совсем недавно вернулся из Италии.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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"В Краснодарском крае есть пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус, - сообщили в ведомстве. - Житель Кубани был в очаге инфекции, в Вероне, Итальянской Республике. По возвращении 5 марта почувствовал себя плохо, обратился к медикам. Поскольку пациент ранее находился в очаге заражения, краевые медики оперативно среагировали и сразу поместили его в медицинское учреждение, изолировали в отдельном стерильном боксе. Были взяты все необходимые анализы. Сегодня диагноз подтвержден. Состояние пациента стабильное".

В Минздраве края добавили, что уже установлены все люди, которые могли контактировать с заболевшим мужчиной. Они находятся под наблюдением специалистов.

По данным нашего источника в правоохранительных органах региона, больной коронавирусом мужчина является жителем станицы Динской, находящейся буквально в двух десятках километров от столицы Кубани. Это крупный районный центр, откуда многие станичники каждый день отправляются на работу в Краснодар.

Напомним, что на сегодняшний день известно, что инкубационный период коронавируса составляет до трех недель. В течение этого времени он может себя никак не проявлять, а человек не будет чувствовать никаких симптомов.

В Италии, где находился заболевший мужчина, по данным из разных источников, ежедневно регистрируют до тысячи заболевших коронавирусом.

В краевом Управлении Роспотребнадзора сообщили, что завтра, 13 марта, ведомство проведет специальный брифинг, посвященный ситуации в крае с заболеванием коронавирусом. На нем будет сообщена дополнительная информация, касающаяся состояния этого пациента, который находится на лечении в краснодарской инфекционной больнице.

На данный момент в России, по официальным данным, 34 человека уже заболело коронавирусом.

Кстати

В администрации Краснодарского края создан оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом. По информации пресс-службы главы региона, штаб работает в круглосуточном режиме, проведена подготовка на случай ухудшения эпидемиологической обстановки на Кубани.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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