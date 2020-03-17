Путин: Голосование по Конституции пройдет с учетом ситуации с коронавирусом

В ходе беседы он отметил, что в соответствии с законом о поправке к Конституции, голосование может состояться не раньше, чем через месяц после подписания указа о его назначении. "А можно позднее, причем срок - когда позднее - в законе не обозначен", - указал Путин.

Президент надеется, что граждане России, понимая важность предложенных изменений для страны, придут на избирательные участки и выразят свое мнение по поводу поправок в Конституцию.

"И тем не менее, имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире и так или иначе, не так остро, как в других странах, тем не менее, затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия", - заявил Путин.

"Потому что при всей важности изменений в Основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан", - подчеркнул он.

Глава государства считает, что "подписывать сегодня указ без конкретной даты более или менее бессмысленное дело". "Но повторяю еще раз, закон нас не лимитирует, не ограничивает - если ситуация потребует, тогда мы перенесем на более поздний срок это всероссийское голосование", - сказал Владимир Путин. И попросил Эллу Памфилову "работу продолжить и соответствующим образом настроить коллег на местах".

Глава ЦИК в свою очередь заверила, что избиркомы разных уровней "ни на минуту не расслабляются, работают и будут готовы к любой ситуации".

"Мы довольно хорошо сейчас подготовились и готовы к любому развитию событий - рассматриваем разные варианты. Мы готовы обеспечить всеми необходимыми средствами всех коллег по избирательной системе, принять все необходимые меры, чтобы, если будет проводиться общероссийское голосование в те или иные сроки в зависимости от ситуации, то мы предложим те варианты, которые в первую очередь отвечают именно этим задачам - здоровье и безопасность прежде всего", - сказала она.

Напомним, во вторник на сайте Кремля был опубликован указ главы государства. "Назначить на 22 апреля 2020 г. общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", - говорится в документе.

На голосование будет вынесен следующий вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?".

Ранее Конституционный суд РФ признал соответствующими Основному закону предложенные поправки и порядок их вступления в силу.