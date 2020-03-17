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Рубрика: Власть

Нет ничего важнее здоровья россиян

Президент подписал указ о назначении даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Столичный выпуск № 57(8111)
Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию. Глава государства провел встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой и подчеркнул, что голосование пройдет, только если ситуация позволит: нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь граждан.
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Итог голосования определяет судьбу пакета поправок: если граждане поддержат - они вступят в силу, если не поддержат - не вступят.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Формулировка вопроса в бюллетене прописана в самом указе. Президент постановил вынести на общероссийское голосование вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?"

На встрече с Памфиловой Путин отметил, что и в Центральной избирательной комиссии, и на местах уже практически начали подготовку к всероссийскому голосованию: "Это очень важная, большая работа".

Президент пояснил, что подписал указ с определенной датой. В соответствии с законом после издания указа голосование нужно проводить не раньше чем через месяц, а можно позднее, сказал Путин. "Причем срок - когда позднее - в законе не обозначен", - уточнил он.

"Очень рассчитываю на то, что граждане, понимая всю важность принимаемых решений по изменениям в Конституцию, понимая, что это чрезвычайно важно для нашей страны и для того, чтобы раскрыть социальный характер нашего государства, принять решения и отметить это в Основном Законе России, приоритет нашего права над международным, обозначить другие принципиальные вещи, связанные с нашими традициями, нашей культурой, историей, - понимая все это, граждане придут на избирательные участки и выразят свое мнение по поводу предлагаемых изменений в Конституцию", - заявил Путин.

Но, имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию в мире, которая не так остро, как в других странах, но затрагивает и Россию, "мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия", обозначил президент. "Потому что при всей важности изменений в Основной Закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан", - заявил он.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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"Будем смотреть, исходя из складывающейся ситуации", - продолжил Путин. "Тем не менее очень прошу вас и всех ваших коллег на местах не оставлять эту работу, наоборот, проводить ее и готовиться к этому всеобщему голосованию", - подчеркнул он. Глава государства рассчитывает, что ЦИК использует все инструменты, чтобы голосование прошло на самом высоком уровне, с соблюдением всех требований закона и с использованием современных технологий.

Как пояснил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, было бы нелогично подписать указ с открытой датой. "Поэтому, руководствуясь приоритетом безопасности граждан, президент сказал, что необходимо следить за ситуацией. При необходимости и в случае неблагоприятного развития ситуации возможно эту дату передвинуть", - сказал он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Изменения в Конституцию РФ

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