Тракторный биатлон в Удмуртии перенесли из-за коронавируса

В Удмуртии из-за опасности распространения коронавируса перенесли тракторный биатлон. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

Третьи по счету соревнования должны были пройти 21 марта в деревне Большая Кивара Воткинского района. О новой дате проведения мероприятия пока не сообщается.

Ранее приглашения принять участие в тракторном биатлоне выслали во все 25 районов Удмуртии, Пермский край, Татарстан, Башкортостан, Самарскую, Кировскую и Саратовскую области. Также ожидалось участие представителей Минского тракторного завода.