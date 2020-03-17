В Омске в ходе перестрелки задержали членов ОПГ

Сегодня днем в Омске на парковке возле торгового комплекса "Континент" произошла потасовка с участием нескольких человек в масках.

На видео, выложенном в социальных сетях очевидцами, видно, что из павильона с шаурмой выбегают двое неизвестных, но люди в гражданском задерживают их.

- В ходе проведения спецоперации по задержанию трех членов организованной преступной группы, последние оказали вооруженное сопротивление, - сообщил "РГ" представитель УФСБ России по Омской области Денис Кондрахин. - Они были задержаны сотрудниками УФСБ, полиции и Росгвардии.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении членов группировки ряда уголовных дел, в том числе о незакконноом хранении оружия и покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Раненых и пострадавших в ходе спецоперации нет.