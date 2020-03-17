Отечественная Глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС будет качественно модернизирована. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

На карте Севастополя в режиме онлайн можно увидеть, где находится машина и с какой скоростью едет. Фото: Юлия Крымова

По его словам, уже в этом году на околоземные орбиты будут выводиться глубоко модернизированные спутники "Глонасс К1". Ранее сообщалось о двух испытательных пусках спутников "Глонасс К1" в 2011 и 2014 годах. Они прошли успешное космическое тестирование. И постепенно именно такие аппараты заменят "Глонасс-М".

Результатом программы модернизации спутников и наземных комплексов управления станет увеличение точности навигационных определений системы ГЛОНАСС в 2,5 раза. Как утверждают специалисты, для гражданских потребителей это составит около трех метров. А для военных будет еще точнее.

Космические аппараты "Глонасс К1" строятся на базе негерметичной платформы "Экспресс 1000". На корпус в форме параллелепипеда устанавливается бортовая аппаратура, способная работать в условиях открытого космоса. Отсутствие гермоконтейнера позволило уменьшить массу спутника до 935 кг. У "Глонасс-М" она превышает 1400 кг. Кроме того, на "Глонасс К1" будет устанавливаться аппаратура международной системы спасения терпящих бедствие Коспас-Сарсат. Известно, что уже разработан еще более совершенный вариант "Глонасс К2".

Выведенный же в понедельник на орбиту "Глонасс-М" пополнил группировку российской Глобальной навигационной спутниковой системы, которая насчитывает 29 аппаратов.

Сообщается, что ракетный пуск и вывод "Глонасс-М" на расчетную орбиту с помощью разгонного блока "Фрегат" прошли успешно. Военные взяли на управление новый спутник. С космическим аппаратом установлена и поддерживается телеметрическая связь. Его бортовые системы функционируют в штатном режиме. Сообщается, что специалисты Центра контроля космического пространства Воздушно-космических сил России внесли в главный каталог данные о спутнике "Глонасс-М" и разгонном блоке "Фрегат", который уведен на орбиту захоронения.

Между тем

В Севастополе запустили систему онлайн-контроля за перемещением строительных отходов. Подрядчики обязаны установить на грузовики датчики ГЛОНАСС и подключиться к электронной системе слежения - без этого они не смогут работать на госконтрактах. Пока система работает в тестовом режиме, но к ней уже подключено 15 грузовиков, которые вывозят мусор с двух крупных строек в центре Севастополя. На карте в режиме реального времени можно увидеть, где находится мусоровоз, с какой скоростью едет, где остановился. Отображается информация, какой фирме он принадлежит, на каком объекте работает, имеет ли разрешение на перемещение и утилизацию отходов. Онлайн-карту обещают сделать доступной для общественников и жителей города.

По словам врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, проект является пилотным и не имеет аналогов в других регионах РФ. С его помощью власти рассчитывают избавиться от стихийных свалок строительных отходов. "В городе ведется большое количество строек, огромное количество жалоб поступает от жителей, что строительный мусор машины вываливают в пригороде, в природоохранных зонах, - рассказал Развожаев. - Мы приняли постановление и обязали всех перевозчиков, которые заключают контракты на вывоз мусора с наших государственных строек, не только получить бумажное разрешение, но и зарегистрироваться в электронной системе".

"РГ" писала о проблеме в статьях (См. "Лес в завалах" от 09.10.2019 года и "Нет разрешения - на штрафстоянку" от 27.11.2019 года). Число свалок стало быстро увеличиваться после того, как в Севастополе развернулись крупные стройки, капремонты в больницах и детсадах, ремонты дорог и коммуникаций. Водители грузовиков, не боясь наказаний, сгружают отходы IV класса опасности в ближайший лес или овраг. Даже если нарушителя поймают за руку, он отделается штрафом в одну-две тысячи рублей, получая за вывоз полной машины строительного мусора в шесть раз больше.

По новым правилам (введены постановлением правительства Севастополя № 63-ПП от 10.03.2020) для перемещения отходов транспорт должен быть оборудован аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, а юрлица и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить передачу информации в региональную навигационно-информационную систему.

"На первом этапе возьмем под контроль все объекты федеральной целевой программы, реконструкцию улицы Большой Морской, культурный кластер, строительство которого началось в центре города, - говорит врио губернатора. - Затем подключим крупных застройщиков, которые возводят многоквартирные жилые дома. На следующем этапе установим контроль за физическими лицами".

Контролировать перевозку строительного мусора будет та же система, которая отслеживает передвижение "скорой", коммунальной техники, школьных автобусов. Треки грузовиков будут храниться в базе несколько месяцев: если обнаружится свалка, можно выяснить, какая машина побывала на этом месте, и наказать виновных. Сами подрядчики также смогут контролировать передвижение грузовиков. Требования к вывозу строительного мусора в Севастополе станут обязательными с 23 марта.

Подготовила Юлия Крымова (Севастополь)