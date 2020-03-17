На Кубани ввели контроль за ценами на социально значимые продукты

На территории Краснодарского края власти будут контролировать цены на социально значимые продукты в розничной торговле. Об этом сообщается в информации, которая опубликована во вторник на официальном сайте администрации Кубани.

В ней говорится о том, что специалисты краевого департамента потребительской сферы ежедневно проводят мониторинг торговых объектов на предмет наличия товаров и стоимости продукции. По его результатам сделан вывод, что запасы продуктов на складах достаточные, а "дефицит, в отличие от ряда других регионов, отсутствует". Однако "наблюдается искусственно создаваемый ажиотаж, что вызывает тревогу".

- Хотелось бы призвать население не поддаваться панике, - заявил вице-губернатор региона Василий Швец. - Главное сейчас - удержать цены, особенно на социально значимые продукты, и не допустить их недобросовестного повышения.

Повышенный спрос на отдельные виды товаров длительного хранения - крупы, макароны, консервы, соль и прочее - эксперты связывают со вспышкой коронавирусной инфекции, единичный случай которой зафиксирован и на Кубани. Власти края сообщают, что продукцию в магазины поставляют в обычном режиме, сбоев не наблюдается, а "цены на них колеблются в допустимом диапазоне". Население обеспечивается продуктами питания, в том числе благодаря сетевой рознице и ярмаркам выходного дня. Сегодня на Кубани их более 800.

- При необходимости муниципальные образования могут организовывать ярмарку выходного дня несколько раз в неделю, - отметил Василий Швец. - Мы прогнозируем, что в ближайшее время значительно вырастет доля местной сельскохозяйственной продукции.