Власти Астраханской области предлагают начать пуск паводка 10 апреля

С учетом интересов всех отраслей экономики, и в первую очередь - рыбного хозяйства, Астраханская область предлагает Росводресурсам начать пуск воды с водохранилищ не позднее 10 апреля при интенсивности паводка не менее двух тысяч кубометров в секунду.

К такому решению пришли участники водохозяйственного совета, созданного губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным для мониторинга ситуации в Волго-Ахтубинской пойме и дельте Волги, включая решение проблемы с обводнением территории западных подстепных ильменей.

По информации пресс-службы главы региона, 2019 год стал одним из самых маловодных с момента регулирования процессов весеннего половодья на Волге работой водохранилищ. Учитывая рекордно теплую и бесснежную зиму, 2020 год также может стать неблагоприятным по объему паводка.

Для того, чтобы оптимально в соответствии с потребностями региона организовать половодье глава области поручил водохозяйственному совету сформировать "дорожную карту" сбросов воды с Волгоградского гидроузла.

- Сейчас главная задача - составить график спецпопуска. А также ежедневно мониторить ситуацию с температурным режимом и принятием решения о сбросе воды, - сказал Игорь Бабушкин.

Как писала "РГ" астраханский губернатор в конце февраля поручил подготовить точный гидрологический прогноз, на основании которого организована работа по пропуску паводковых вод.