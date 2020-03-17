Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года

Запуск на Луну первого после 45-летнего перерыва российского космического аппарата запланирован на 1 октября 2021 года. Резервной датой станет 30 октября того же года. Об этом сообщил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований Российской академии наук Игорь Митрофанов на заседании совета РАН по космосу.

Полет совершит аппарат "Луна-25", чье название продолжает нумерацию отечественных лунных миссий прошлого века, отметил ученый. Для посадки выбраны два района на южном полюсе Луны - основной и резервный. Первый расположен севернее кратера Богуславского, второй - юго-западнее кратера Манцини, пишет РИА Новости. Предполагается, что аппарат исследует свойства и состав грунта, а также полярную экзосферу спутника Земли.

Полярный район впервые выбран для работы космического аппарата, рассказал Митрофанов. Все советские и американские миссии, а также аппараты других стран совершали посадки на умеренных широтах или в районе экватора. Отметим, что последний запуск отечественного аппарата "Луна-24" к спутнику Земли состоялся в 1976 году.

Ранее сообщалось, что в 2021 год Роскосмос намерен потратить более восьми миллиардов рублей на производство корабля "Орел", предназначенного для пилотируемых полетов на Международную космическую станцию и к Луне.