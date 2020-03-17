Росстандарт рассказал о проценте суррогатного топлива на АЗС

Глава Росстандарта Алексей Абрамов рассказал о том, что ведомство ожидает снижения доли суррогатного топлива на заправках страны до 5% к 2025 году по сравнению с почти 9% за 2019 год.

"Я думаю, что в целом по стране мы должны достичь показателя не более 5% суррогата на рынке. Это наша цель к 2025 году", - отметил он в интервью ТАСС.

По словам Абрамова, Росстандарт видит существенное снижение объемов суррогата на заправках во многом благодаря введению оборотных штрафов за некачественное топливо, но считает его недостаточным.

"Оборотные штрафы применяются два года, и потенциал еще не исчерпан", - отметил глава ведомства.

Росстандарт в 2019 году проверил качество топлива на 1087 автозаправочных станциях. При этом топливо на 97 из них не соответствовало требованиям технического регламента. В 18 субъектах РФ доля нарушений превысила 20%.

Абрамов также рассказал о том, что с 31 марта в России начинает работать новый ГОСТ. По нему покупатели новых автомобилей вместе с ПТС, сервисной книжкой и руководством по эксплуатации будут получать еще один новый документ - так называемую "этикетку энергоэффективности", в которой автопроизводители будут указывать данные о потреблении машиной энергии и топлива и не только это.

Также на этой этикетке будет размещаться информация о том, к какому экологическому классу относится приобретаемый автомобиль, каков у него выброс углекислого газа, сколько он расходует топлива на 100 км.