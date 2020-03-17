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17.03.2020 21:14
Рубрика: Легковые авто

Росстандарт рассказал о проценте суррогатного топлива на АЗС

Текст: Юрий Зубко
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Росстандарта Алексей Абрамов рассказал о том, что ведомство ожидает снижения доли суррогатного топлива на заправках страны до 5% к 2025 году по сравнению с почти 9% за 2019 год.

"Я думаю, что в целом по стране мы должны достичь показателя не более 5% суррогата на рынке. Это наша цель к 2025 году", - отметил он в интервью ТАСС.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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По словам Абрамова, Росстандарт видит существенное снижение объемов суррогата на заправках во многом благодаря введению оборотных штрафов за некачественное топливо, но считает его недостаточным.

"Оборотные штрафы применяются два года, и потенциал еще не исчерпан", - отметил глава ведомства.

Росстандарт в 2019 году проверил качество топлива на 1087 автозаправочных станциях. При этом топливо на 97 из них не соответствовало требованиям технического регламента. В 18 субъектах РФ доля нарушений превысила 20%.

Фото: iStock
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Абрамов также рассказал о том, что с 31 марта в России начинает работать новый ГОСТ. По нему покупатели новых автомобилей вместе с ПТС, сервисной книжкой и руководством по эксплуатации будут получать еще один новый документ - так называемую "этикетку энергоэффективности", в которой автопроизводители будут указывать данные о потреблении машиной энергии и топлива и не только это.

Также на этой этикетке будет размещаться информация о том, к какому экологическому классу относится приобретаемый автомобиль, каков у него выброс углекислого газа, сколько он расходует топлива на 100 км.

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