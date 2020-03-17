СК изучит список латышских легионеров СС

Получила продолжение новость об обнародовании имен 96 ветеранов латышского легиона СС, мирно живущих по всему миру. Доклад с именами 96 ветеранов латышского легиона СС, которые сейчас спокойно живут в США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Австралии, Аргентине и Латвии, был представлен в минувший понедельник на круглом столе в МИА "Россия сегодня".

Доклад подготовлен российским фондом "Историческая память" и фондом поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки.

Глава фонда "Историческая память" историк Александр Дюков предположил, что список эсэсовцев может заинтересовать Следственный комитет. Так оно и вышло.

Вот что заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко.

- Представленный в докладе список ветеранов латышского легиона СС содержит достаточно полные анкетные данные, что позволяет провести поисковые мероприятия по имеющимся в распоряжении следствия учетам, и, безусловно, Следственный комитет России детально этот список изучит.

Историки утверждают, что ими установлен список преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны подразделениями, входившими в состав латышского легиона СС. И "труд" легионеров можно квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности. Например, именно латышские каратели уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное (это Новгородская область).

В мае прошлого года Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту геноцида в этих населенных пунктах в 1941-1943 годах.

- В рамках расследуемых в СК России уголовных дел о геноциде во время Великой Отечественной войны и реабилитации нацизма ветераном латышского легиона СС Висвалдиса Лациса, ряд лиц, информация о которых содержится в докладе историков, уже проверяется на причастность к преступлениям против человечности в отношении мирных советских граждан, - говорит представитель следственного ведомства.

- В настоящее время в общей сложности нами проверяются более 50 лиц, которые могут быть причастны к преступлениям нацистов, среди них - и легионеры латышского легиона СС.

При этом, необходимо учитывать, подчеркивает Петренко, что ряд названных в докладе лиц ранее уже привлекался к уголовной ответственности военными трибуналами в период 1940-х-1950-х годов. Это, в соответствии с принципом non bis in idem, исключает их повторное уголовное преследования в случае отсутствия доказательств их причастности к выявленным позже преступлениям.

Справка "РГ"

Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии во время Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной Армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта.