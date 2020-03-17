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17.03.2020 12:10
Рубрика: Легковые авто

Стартовал прием заказов на "заряженный" седан Audi S8

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Audi. Фото: Пресс-служба Audi.
Фото: Пресс-служба Audi.

Компания Audi открыла прием заказов в России на новую "заряженную" модификацию флагманского седана S8. От стандартных "четырехдверок" A8 эту новинку легко отличить по переработанным бамперам с алюминиевым декором, серебристым корпусам внешних зеркал, четверке овальных выхлопных патрубков и дизайнерскими 20-дюймовыми и 21-дюймовым колесным дискам.

Фото: Пресс-служба Audi.

Особенность интерьера - логотипы с литерой S и особый углепластиковый декор с трехмерным эффектом. Кресла обиты кожей Valcona или Unikat (на выбор) и оснащены множеством электрических регулировок. В списке опций значатся сиденья с функцией массажа.

Фото: Пресс-служба Lexus.
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Под капотом установлена 4-литровая бензиновая "битурбовосьмерка", знакомая по моделям Porsche Panamera и Bentley Continental GT V8. Восьмицилиндровый двигатель с технологией умеренного гибрида (mild hybrid) развивает 571 л. с. и 800 Нм. Тяга передается через 8-диапазонный "автомат", совмещенный с постоянным полным приводом.

Оснащение даже стандартной комплектации очень щедрое. Полный привод quattro дополнен спортивным дифференциалом, активная электромеханическая подвеска AI active suspension имеет функцию прогнозирования и дополнена системой активного контроля крена, что позволяет снизить колебания кузова при разгоне и торможении.

Фото: Пресс-служба Audi.

Кроме того, когда водитель подходит к "Эске" и берется за дверную ручку, автомобиль приподнимается на 50 мм для облегчения посадки. Предусмотрена также система динамического управления всеми колесами. Флагманский спортседан способен разгоняться до 100 км/ч всего за 3,8 секунды.

Фото: Пресс-служба Geely
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Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. 48-вольтовый стартер-генератор с ременным приводом и дополнительная литийионная аккумуляторная батарея позволяют двигаться накатом с выключенным двигателем, быстро запускать мотор, а также расширить скоростной диапазон работы системы "старт-стоп". Система Audi drive select предлагает на выбор пять режимов вождения.

Звукоизолирующее остекление и система активного шумоподавления Active Noise Cancellation минимизируют внешние шумы. О безопасности радеют 38 систем помощи водителю. В списке опций значатся углерод-керамические тормоза с дисками диаметром 420 мм спереди и 370 мм сзади и лазерные фары HD Matrix LED, каждая из которых содержит по 138 светодиодов, аудиосистема Bang & Olufsen 3D и многое другое. Автомобили доступны для заказа по цене от 10 290 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Audi.
#Audi