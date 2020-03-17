В Сербии введен "комендантский час" для противодействия коронавирусу

Президент Сербии Александр Вучич во вторник в ходе специальной пресс-конференции объявил о введении "комендантского часа" в данном балканском государстве, что должно оказать эффективное противодействие пандемии коронавируса.

"Республика Сербия сталкивается с невероятными вызовами, как и многие другие страны Европы, - констатировал сербский лидер. - Поскольку мы не смогли обеспечить полноценную дисциплину и уменьшить степень угроз для наших граждан, мы приняли непопулярные решения".

Политик отметил, что власти Сербии хотят сберечь жизни людям и обеспечить их право на будущее. "С завтрашнего утра с 10.00 во всех городских районах запрещен выход на улицу лицам старше 65 лет, в сельской местности это относится к людям старше 70 лет, - указал он. - С завтрашнего дня после 20 часов до 5 утра вводится запрет на перемещение всех лиц любого возраста, за исключением сотрудников органов, выполняющих задания, и работников третьей смены".

Между тем Александр Вучич во вторник вновь повторил свой тезис о том, что в условиях пандемии коронавируса сербы рассчитывают исключительно на помощь Китайской Народной Республики.