Несмотря на сложности экономического и медицинского характера, автомобильные концерны не оставляют вниманием Россию. Так, уже в конце лета этого года российским покупателям будет доступен новый Volkswagen Polo 6-го поколения, в кузове лифтбек (кузов, по форме напоминающий седан, но при этом у него открывается не отдельный багажник, а вместе с задним стеклом, как у хетчбэка. - Прим. ред.).

Volkswagen Polo 6-го поколения приедет к нам с 1,6 -литровым атмосферником.

Что касается габаритов, то машина немного подросла по сравнению с предыдущим поколением, но ненамного - 9 сантиметров в длину, чуть меньше одного сантиметра в ширину и почти 2 сантиметра в высоту.

Технические параметры останутся без изменения - россиян ждет тот же 1,6-литровый атмосферник мощностью либо 90, либо 110 лошадиных сил и 1,4-литровый 125-сильный турбированный двигатель.

Что касается цен, то они пока официально не объявлены, но напомним, что предыдущее поколение популярного немецкого автомобиля можно найти в среднем от 721-785 тысяч рублей.

Багажник новинки радует объемом и удобством пользования.

Ложка меда

Отечественное

Несмотря на то, что перспективы у российского авторынка на данный момент весьма туманные, февраль, по крайней мере, показал весьма неплохую динамику - по продажам новых машин мы вернулись на четвертое место в Европе.

На первом осталась Германия с показателем 239 тысяч 943 проданные машины, на втором Франция - 167 тысяч 784 автомобиля, на третьем Италия -162 тысячи 793 автомобиля.

Россия заняла четвертую строчку, в последний месяц зимы в этом году своих покупателей нашли 111 тысяч новых автомобилей (эти данные без учета продаж в сегменте LCV, которые, по оценке Ассоциации европейского бизнеса, составили чуть более 7 тысяч штук).

Впрочем, сильно радоваться рано - динамика продаж у всех названных государств негативная, и самый плохой результат у Германии - падение составило 10,8 процента.