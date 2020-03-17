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17.03.2020 12:53
Рубрика: Власть

Володин назвал борьбу с коронавирусом приоритетом в работе

Текст: Татьяна Замахина
Главный для депутатов приоритет на сегодняшний день - это борьба с коронавирусом. Об этом завил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Как заявил спикер, необходимо сделать все, чтобы через законодательные изменения обеспечить принятые решения правительства и Координационного Совета, который создан во главе с премьером.

Зачастую они требуют изменений в законодательство, отметил он.

Володин отметил, что в повестке на этой неделе - ряд законопроектов из этой сферы. Госдума ускорила их рассмотрение. Как сообщалось ранее, на этой неделе Госдума планирует окончательно принять проект о фиксации цен на лекарства и другие документы, которые помогут в ситуации распространения коронавируса. В этом списке и проект о дистанционной торговле лекарствами.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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- Это не говорит о том, что мы здесь в спешке можем выйти на некачественные решения, потому что они прорабатываются, - подчеркнул спикер, - просто этому уделяется первоочередное внимание и профильными комитетами, и нашей юридической службой, а также экспертами, которые сейчас участвуют в работе через дистанционный доступ.

- Многое зависит от каждого из нас, с тем, чтобы мы, понимая это, делали все для того, чтобы люди были защищены и не пострадали, - подчеркнул он.

Володин в связи с этим отметил, что ряд парламентариев находятся на карантине. Ряд представителей ЛДПР и "Единой России" пропускают заседание по причине игнорирования депутатом Госдумы Сергеем Катасоновым карантина после возвращения из Франции. Это происходит "по вине нашего коллеги, который посчитал для себя возможным не исполнять предписания", - сказал Володин.

- Поэтому если мы будем следовать исполнению предписаний, не пострадают те, кто рядом. Хотелось бы, чтобы подавали пример в этом, - обратился он к коллегам.

Отвечая на реплики из зала, глава нижней палаты посоветовал: "Если чувствуете себя плохо, надо пройти тест. Не нужно нагнетать, на нас все смотрят. Паника - это плохо. Она наносит большой ущерб".

Он призвал депутатов не только активнее включиться в процесс принятия решений по борьбе с напастью, но и в ходе поездок в свои регионы изучать ситуацию в городах, селах. "Делать все, чтобы мы победили этот серьезный вызов, который пришел на планету", - резюмировал Володин.

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