Австралийцам запретили выезжать из страны

Власти Австралии попросили жителей не покидать страну.

Премьер-министр Скотт Моррисон заявил на пресс-конференции, что такого раньше никогда не было, а любая заграничная поездка повышает риск распространения коронавируса. Премьер также запретил жителям страны собираться группами свыше 100 человек, передает телеканал Nine News.

Ранее супермаркеты Австралии ограничили продажу некоторых товаров в связи с паникой, связанной с COVID-19. Местные жители начали тоннами скупать макаронные изделия, муку, рис. Популярны также бумажные полотенца, салфетки и дезинфицирующие средства для рук. При этом в стране всего трое инфицированных коронавирусом.